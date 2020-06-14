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За волосатые ноги унизили молодую пассажирку метро в Новосибирске

17:35 14.06.2020 Фото: vk.com/subwaynsk
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Грянула битва комментаторов: поборники депиляции раскритиковали обладательницу густой растительности, их противники заявили, что девушка выглядит так, как хочет. Может, воду отключили?

За волосатые ноги унизили молодую пассажирку метро в Новосибирске
Автор публикации озаглавил свой пост  «Бодипозитив пришёл в НСК»

Фото девушки с густой растительностью на ногах обсуждают в соцсетях новосибирцы. Пользователи разделились на тех, кто поддерживает пассажирку метро, и поборников  депиляции.

На девушке был надет длинный сарафан, но окружающим бросились в глаза ее волосатые ноги. Снимок разместили в паблике «Мода новосибирского метро» «ВКонтакте».

Автор публикации озаглавил свой пост  «Бодипозитив пришёл в НСК».

И началась настоящая битва пользователей. Многие защищали девушку, дескать, она имеет право выглядеть так, как хочет.

«Это ее жизнь и ее право. Может, ей так нравится, и ее мужчине это может нравиться. А если вас что-то не устраивает — не смотрите», — заступилась Наталья.

«И что такого?», — вторит Ирина.

«Просто воду горячую отключили. Вернут воду — приведет себя в порядок», — высказал предположения Ольга.

Но оставили и гневные комментарии.

«Зато зимой не холодно»,

«Ужас какой»,

«Походу это парень, но почему с маникюром», — оценили другие.

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От редакции

Можно ходить с такими ногами?

Аноним, 14 июня 2020 18:01
НВР:
Несолидно обсуждать чужую внешность. Чё не заглянули под сарафан. Ещё бы на завалинке языком помололи. Раньше бабушки во дворе обсуждали кто в какой юбочке, и это называлось одним словом -сплетницы. Вообще необходимо к себе самокритично относиться, своих недостатков оказывается не видно. Попахивает вмешательством в личную жизнь чужого тебе человека, жаль что за такие поступки в Уголовном Кодексе нет статьи.

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