За волосатые ноги унизили молодую пассажирку метро в Новосибирске

Грянула битва комментаторов: поборники депиляции раскритиковали обладательницу густой растительности, их противники заявили, что девушка выглядит так, как хочет. Может, воду отключили?

Автор публикации озаглавил свой пост «Бодипозитив пришёл в НСК»

Фото девушки с густой растительностью на ногах обсуждают в соцсетях новосибирцы. Пользователи разделились на тех, кто поддерживает пассажирку метро, и поборников депиляции.

На девушке был надет длинный сарафан, но окружающим бросились в глаза ее волосатые ноги. Снимок разместили в паблике «Мода новосибирского метро» «ВКонтакте».

Автор публикации озаглавил свой пост «Бодипозитив пришёл в НСК».

И началась настоящая битва пользователей. Многие защищали девушку, дескать, она имеет право выглядеть так, как хочет.

«Это ее жизнь и ее право. Может, ей так нравится, и ее мужчине это может нравиться. А если вас что-то не устраивает — не смотрите», — заступилась Наталья.

«И что такого?», — вторит Ирина.

«Просто воду горячую отключили. Вернут воду — приведет себя в порядок», — высказал предположения Ольга.

Но оставили и гневные комментарии.

«Зато зимой не холодно»,

«Ужас какой»,

«Походу это парень, но почему с маникюром», — оценили другие.