За волосатые ноги унизили молодую пассажирку метро в Новосибирске

Фото девушки с густой растительностью на ногах обсуждают в соцсетях новосибирцы. Пользователи разделились на тех, кто поддерживает пассажирку метро, и поборников депиляции.
На девушке был надет длинный сарафан, но окружающим бросились в глаза ее волосатые ноги. Снимок разместили в паблике «Мода новосибирского метро» «ВКонтакте».
Автор публикации озаглавил свой пост «Бодипозитив пришёл в НСК».
И началась настоящая битва пользователей. Многие защищали девушку, дескать, она имеет право выглядеть так, как хочет.
«Это ее жизнь и ее право. Может, ей так нравится, и ее мужчине это может нравиться. А если вас что-то не устраивает — не смотрите», — заступилась Наталья.
«И что такого?», — вторит Ирина.
«Просто воду горячую отключили. Вернут воду — приведет себя в порядок», — высказал предположения Ольга.
Но оставили и гневные комментарии.
«Зато зимой не холодно»,
«Ужас какой»,
«Походу это парень, но почему с маникюром», — оценили другие.
Несолидно обсуждать чужую внешность. Чё не заглянули под сарафан. Ещё бы на завалинке языком помололи. Раньше бабушки во дворе обсуждали кто в какой юбочке, и это называлось одним словом -сплетницы. Вообще необходимо к себе самокритично относиться, своих недостатков оказывается не видно. Попахивает вмешательством в личную жизнь чужого тебе человека, жаль что за такие поступки в Уголовном Кодексе нет статьи.