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Мутации COVID-19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологии

18:40 14.06.2020 Фото: /www.pexels.com
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Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор, — сообщил академик Михаил Пальцев.

Мутации COVID 19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологии
Учёный предупредил об опасных мутациях коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мутации COVID 19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологии

Мутации COVID-19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологииНашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в БердскеЕщё 1557 новостей

Учёные всего мира опасаются, что мутации COVID-19 будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Об этом «Парламентской газете» академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

Ранее итальянские учёные заявили, что коронавирус стал ослабевать и мутировать. По словам Михаила Пальцева, это связано с тем, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет к вирусу.

«Из-за этого вирус сталкивается с некоторым вызовом, — сказал профессор. — вторая причина — природные условия. Наступило лето, в некоторых российских регионах оно довольно жаркое. Обычно в этот сезон у населения повышается иммунитет и снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями».

Тем не менее, учёные не исключают, что дальнейшие мутации COVID-19 будут более агрессивными и неблагоприятными для людей. Эти мутации, отметил Пальцев, осложняют процесс создания вакцины от инфекции.
«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор, — сообщил академик. — Это обычное явление для подобных вирусов. Учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19, на РНК».

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