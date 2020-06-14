14 июня 25 лет назад чеченские боевики во главе с Шамилем Басаеввым напали на Буденновск

Террористы захватили больницу, где в течение шести дней удерживали более полутора тысяч заложников. Погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.

Организатор теракта Шамиль Басаев во время отъезда из Будённовска, 19 июня 1995 года

День работников текстильной и легкой промышленности.

Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента РФ от 17 июня 2000 года. Первоначально этот день был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1966 года.

Всемирный день донора крови.

Установлен на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2005 года. Дата приурочена ко дню рождения австрийского иммунолога Карла Ландштейнера, который открыл группы крови человека.

Организаторами Всемирного дня донора крови являются Всемирная организация здравоохранения, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество по переливанию крови.

Ежегодно в мероприятиях Всемирного дня донора крови принимают участие более 190 государства-участника ООН, свыше 180 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Международный день блогера.

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Около 500 человек из более чем 40 стран мира, объединились и решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

История блогосферы началась в 1992 году, когда американец Тим Бернес-Ли решил размещать свежие новости на своей веб-странице. Спустя четыре года ведение блога превратилось в очень модное занятие.

Два года назад (2018) в России начался 21-й чемпионат мира по футболу.

Наша страна впервые в своей истории стала хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Россия завоевала право на проведение мундиаля в 2010 году, обойдя Англию, а также Испанию и Португалию, Бельгию и Нидерланды.

Матчи чемпионата прошли на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Чемпионом мира по футболу стала сборная Франции. Второе место заняла хорватская команда, третье — бельгийская. Российская сборная впервые за 36 лет вышла в четверть финала.

25 лет назад (1995) чеченские боевики под предводительством Шамиля Басаева напали на город Буденновск (Ставропольский край).

Террористы захватили больницу, где в течение шести дней удерживали более полутора тысяч заложников. Основным их требованием было прекращение войны в Чечне и вывод федеральных войск из республики. После переговоров, которые проводил премьер-министр России Виктор Черномырдин, террористам позволили беспрепятственно уйти в Чечню.

По данным управления ФСБ России по Ставропольскому краю, в ходе теракта погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения. Были уничтожены 16 боевиков. В отставку ушли вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров, директор ФСБ Сергей Степашин, министр внутренних дел Виктор Ерин и губернатор Ставропольского края Евгений Кузнецов.

Впоследствии 30 участников нападения на Буденновск были уничтожены, ещё более 20 — были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Организатор теракта Шамиль Басаев был уничтожен в результате спецоперации в ночь на 10 июля 2006 года на окраине селения Экажево (Ингушетия).

123 года назад (1897) в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.

В этот день император Николай II подписал указ «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности».

Рабочий день был ограничен 11,5 часами, в ночное время или перед праздниками — 10 часами. Была запрещена воскресная работа и введены 14 обязательных нерабочих праздничных дней.

126 лет назад (1894) начался промышленный розлив минеральной воды «Нарзан».

Первые упоминания о минеральных источниках региона Кавказских Минеральных вод относятся к середине XIV века. В 1717 году для поиска в Российской империи ключевых вод, «которыми можно пользоваться от болезней», на Кавказ был отправлен лейб-медик царя Петра I Готлиб Шобер. Он и открыл теплые источники на Тереке.

14 июня 1894 года был начат промышленный розлив минеральной воды «Нарзан». Этот день считается официальной датой образования завода по розливу минеральной воды «Нарзан» (АО «Нарзан).

135 лет назад (1885) в Российской империи был принят закон об отмене подушной подати.

С 1 января 1887 года она отменялась для всех плательщиков Российской империи, кроме Сибири, где этот налог был отменен через год.

Подушная подать была введена в России Петром I. Это было вызвано увеличением численности регулярной армии и необходимостью поиска новых источников для ее содержания. В 1718 году была проведена народная перепись, чтобы разложить на число «душ мужского пола» сумму, необходимую на обеспечение армии.

Первоначально ставка налога составляла 80 копеек с человека в год, потом была снижена сначала до 74 копеек, а затем до 70 копеек в год. Однако в 1794 году из-за инфляции и увеличения расходов государства размер подати увеличен до 1 рубля. К 1867 году в зависимости от местности и подушная подать составляла от 1 рубля 15 копеек до 2 рублей 61 копейки.

35 лет назад (1985) был подписано Шенгенское соглашение о свободном передвижении товаров, капиталов и граждан.

Документ, упрощавший паспортно-визовый контроль на границе, был подписан Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией. Подписание состоялось в городке Шенген (Люксембург), расположенном недалеко от места схождения границ Люксембурга, Германии и Франции. Позднее к соглашению присоединились и ряд других европейских стран.

Документ вступил в силу 26 марта 1995 года

В 1999 году Шенгенское соглашение было заменено на Шенгенское законодательство Европейского союза.

186 лет назад (1834) в США была запатентована наждачная бумага.

Первое упоминание о наждачной бумаге относится к XIII веку. В Китае использовали пергамент, к которому крепили разломанные раковины, песок или семена. Также в качестве наждачной бумаги использовали кожу акулы или аллигатора.

Первую наждачную бумагу, похожую на современную, изобрёл в 1833 году англичанин Джон Оукей.

14 июня 1834 года американец Айзек Фишер Младший получил патент на изобретение используемую и сейчас наждачную бумагу. В качестве шлифовального материала он использовал соединения карбида кремния или же оксида алюминия, которые, в виде мелких камешков, выравнивали обрабатываемую поверхность.

243 года назад (1777) Континентальный конгресс утвердил звездно-полосатое полотно в качестве официального флага США.

Эта дата отмечается как День флага США. В постановление говорилось, что «флаг тринадцати соединённых штатов состоит из 13 чередующихся полос красного и белого цвета и 13 белых звёзд на синем поле, представляющих новое созвездие». Впервые флаг был поднят в сражении при Брендивайне 11 сентября 1777 года.

Впоследствии флаг неоднократно менялся: к 13 первоначальным звездам постепенно добавлялись новые.

Сейчас флаг США — это прямоугольное полотнище с изображением 13 красно-белых полос. В левом верхнем углу — кантон синего цвета с 50 белыми звездами, которые соответствуют числу штатов Америки.

Источник: ПГ