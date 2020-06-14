В свадебном кортеже погиб жених. Невеста беременна. Легко ли выйти замуж с ребенком? Советы

Многие женщины, имеющие на руках ребенка от первого брака, панически боятся развода. Они считают, что замуж их с «довеском» уже никто не возьмет. Потому и терпят побои и скотское отношение к себе своих мужей.

Не ищите отца своему ребенку: ищите человека, близкого вам по духу, который прежде всего станет для вас хорошим мужем

Велики ли шансы у разведенной женщины с ребенком выйти замуж еще раз?

Многие женщины, имеющие на руках ребенка от первого брака, панически боятся развода. Они считают, что замуж их с «довеском» уже никто не возьмет. Потому и терпят побои и скотское отношение к себе своих мужей.

Это неправильное мнение. Ученые очень скрупулезно изучили эту тему, и пришли к выводу, что женщине с ребенком куда проще выйти повторно замуж, чем одинокой. И вот почему:

Готовый ребенок

Конечно, у каждого развода есть своя история. А может случиться так, что и разводиться просто не с кем. Например, пара молодоженов не доехала до ЗАГСа – их машина попала в аварию. Жених погиб, невеста осталась жива, но как оказалось – она ждала ребенка. Правда, срок был еще маленький, и она могла бы прервать беременность, но не стала этого делать: оставила ребенка в память о своем любимом погибшем молодом человеке. Хотя ее родственники настаивали на аборте: кто же возьмет ее замуж с ребенком?

Но – взяли. Отцом малыша стал лучший друг погибшего, которого молодая пара планировала взять крестным отцом своему малышу. Потом они родили еще двоих общих детей, и построили счастливую, крепкую семью с тремя детьми. Даже имя одному мальчику дали в память о погибшем, и он даже не догадывался, кто его настоящий отец. А когда подрос – ему и рассказали всю эту историю. Но он не стал меньше любить своего неродного отца. А отчим относился к нему с таким же вниманием, как и к своим родным детям.

Что значит стать отцом готового ребенка?

А то и значит, что не надо по ночам не досыпать, когда беспокойно спит маленький, не надо менять ему памперсы, и готовить смеси для кормления, не надо приучать к горшку. К 3-летнему возрасту ребенок уже сам осваивает эти первые уроки жизни. Поэтому мужчины охотно заключают браки с разведенными женщинами, имеющими ребенка на руках. Примеров бывает много, и разных, ведь это жизнь – в ней происходит всякое.

Разведенка с прицепом

Вышло так, что муж бросил свою семью с ребенком, и ушел к другой женщине. А наша героиня в это время уже носила второго ребенка под сердцем. Беременность прерывать не стала: надеялась, что муж образумится, и вернется в семью. А он только злобно рассмеялся: говорит: кому ты нужна, разведенка с двумя прицепами. И ушел уже не ко второй, а к третьей, и к четвертой женщине – он оказался великим Казановой, или Дон Жуаном.

Женщина вышла замуж со своими двумя детьми. Ее мужчина любил детей, как своих. Хотя своих-то у него не было, и быть не могло после тяжелой болезни, которую он перенес, и стал бесплодным. Он усыновил обоих детей своей любимой женщины, и жили они долго и счастливо. А «Казанова» погиб от рук сына одной из его женщин, который был неисправимым тюремщиком.

Выйди замуж за кого-нибудь

Разные истории можно прочитать в соцсетях о женщинах, которых берут замуж с детьми. Иногда так случается, что дети, оставшиеся без отцов на руках у матери, подрастают, и начинают спрашивать, куда же девался их отец? А узнав о том, что мужчина был просто негодяем, сбежавшим от супруги, узнав о том, что она беременна (а не героически погибшим летчиком), начинают просить матерей: «Мама, выйди замуж за кого – нибудь».

За кого — нибудь не хочется, но бывают и счастливые случаи, когда женщина с ребенком находит свое счастье в повторном браке.

Простые принципы, которые помогут вам сориентироваться

Не ищите отца своему ребенку: ищите человека, близкого вам по духу, который прежде всего станет для вас хорошим мужем. Тогда он сам захочет стать другом для вашего ребенка, а затем и хорошим отцом. И если вы заметите теплое отношение мужчины к вашим детям – значит, он искренне любит и вас, и у ваших отношений есть будущее.

Велики ли ваши шансы на повторный брак

Есть мужчины, и таких немало, которые с радостью женятся на женщинах, имеющих детей от предыдущего брака. Поэтому у вас есть шанс и немалый, выйти замуж повторно, и обрести наконец счастье, которого вы вполне заслуживаете.

Источник: http://rsute.ru