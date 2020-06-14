Секс во сне: о чем говорит оргазм во сне, это считается изменой, а если секс с начальником, то уволят?

Возможно, эротические сны приходят к вам после того, как вы расстались с вашим бывшим партнером

Если по ночам вам снятся эротические фантазии – значит, чего-то вы недополучаете в реальной жизни, но боитесь рассказать об этом даже самой близкой подруге. Психологи поведали о том, что означает секс во сне и есть ли необходимость переживать, если вас посещают подобные сновидения регулярно?

Эротические сны и их значение

Начать следует с того, что сны, в которых вы переживаете сексуальный подтекст, не всегда такие «страшные», как вы себе представляете. Отдельные люди уверены, что подобные сновидения приходят только к тем, кто в реальной жизни не может похвастаться любовными похождениями, но хотел бы испытать нечто подобное. Вот ваши потребности и желания таким образом пытаются напомнить о себе.

Считаются ли эротические сны изменой своему партнеру?

Если у вас есть вполне реальный партнер, с которым вас связывают близкие отношения – естественно, вы можете спросить у себя: к чему вам снятся эротические сны? Некоторые дамы откровенно сознаются, что во сне они порой получают больше наслаждения от своих фантазий, чем от реального партнера в реальных отношениях. Но боятся в этом сознаться, вот и приходит в их сны ни с чем не сравнимые фантазии.

Эротические фантазии с бывшим партнером

Возможно, эротические сны приходят к вам после того, как вы расстались с вашим бывшим партнером. Вам хотелось бы продолжения отношений, но это невозможно: вы расстались по обоюдному согласию. Но сны возвращают вас в жаркие ночи, и вы все чаще переживаете в своих грезах горячие объятия любимого человека, а проснувшись – думаете о том, что было бы неплохо найти путь к примирению. И не можете удержаться от желания набрать его номер и пригласить на свидание.

Любовные игры с начальником

А порой вам снятся любовные игры с вашим руководителем, который и на самом деле к вам неравнодушен. Но только у вас есть любимый парень, и вы не собираетесь ему изменять. Близость с шефом во сне может свидетельствовать о нереализованных карьерных амбициях: все таки ваш карьерный рост напрямую зависит от руководителя. Стоит подумать о т ом, не сигнал ли к действию ваш сон? Необязательно идти к начальнику в постель, но пообещать ему что-то можно. А иначе как добиться повышения в зарплате?

Близость с кумиром

Если во сне вы оказались в объятиях у своего кумира – футбольного тренера или артиста кино, — скорее всего, вы мечтаете о славе и признании своих заслуг. Эротический сон подсказывает, в каком направлении вам двигаться дальше, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Однополый секс

По мнению психологов, однополый секс приходит во сне к тем партнерам, если они просто эмоционально привязаны один к другому, либо вместе пережили какое-то потрясение, и считают себя «не разлей вода».

Интим с незнакомцем

Вам приснился интим с незнакомцем. Скорее всего, вы пережили сильный стресс, и ваша интимная жизнь отошла на задний план. Теперь же Вселенная напоминает вам, что пора отряхнуться от пережитого, и жить нормальной жизнью.

Возможно, именно сейчас самое время прислушаться к своим ощущениям и желаниям, и приступить к реализации плана, который вы выстроили еще задолго дог получения стресса. Но раньше у вас на это не было ни сил, ни времени, ни элементарного: отсутствовали средства.

Секс с ярким финалом

Пусть не пугает вас ощущение оргазма, которое пришло к вам во сне. По мнению экспертов, это может означать только одно: в ближайшем будущем вас ожидают приятные перемены в жизни. Возможно даже, вы выйдете замуж и захотите иметь детей от любимого человека.

Настройтесь на позитивный лад, и ждите приятных перемен в ближайшем будущем.

Источник: http://rsute.ru