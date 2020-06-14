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Два самолета S7 и «Уральские авиалинии» с пассажирами столкнулись в Пулково

20:12 14.06.2020 Фото: © Мегаполис
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14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград». Пострадавших нет.

Два самолета S7 и Уральские авиалинии с пассажирами столкнулись в Пулково
В экстренных службах уточнили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло

Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград», — сказал собеседник агентства.

Погибших и пострадавших нет.

Источник добавил, что аэропорт работает штатно.

В экстренных службах уточнили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один из них принадлежит авиакомпании S7, второй — «Уральским авиалиниям». Причины случившегося сейчас выясняются. Устанавливается, есть ли повреждения у самолетов.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, ТАСС сообщили, что два воздушных судна «задержаны по технической причине». В компании подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» отправят в Калининград другим рейсом.

«Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — говорится в сообщении перевозчика.

В пресс-службе также пояснили, что во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», стоявшего в очереди на вылет. В пресс-службе авиакомпании S7 добавили, что по данному инциденту будет проведено расследование.

«В настоящее время технические специалисты осматривают борт S7 Airlines. Пассажиры рейса S7 6378 Санкт-Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала»,- отметили в авиакомпании.

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