Два самолета S7 и «Уральские авиалинии» с пассажирами столкнулись в Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград», — сказал собеседник агентства.
Погибших и пострадавших нет.
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Сегодня при рулении по ВПП произошло лёгкое Столкновение в Аэропорту Пулково…#s7 Купировал Хвостик #uralairlines ⚔✂ #pilot #airplane #airport #plane #planespotting #avgeek #aviation #sky #aviationlovers #flight #airline #boeing #breaking #airbus #fly #aircraft #cabincrew #airportlife #небонутые #s7airlines #airlines #aeroflot #nordwindairlines #dmeairport #VKO #svo
Источник добавил, что аэропорт работает штатно.
В экстренных службах уточнили, что разлива топлива ни у одного из бортов не произошло. Один из них принадлежит авиакомпании S7, второй — «Уральским авиалиниям». Причины случившегося сейчас выясняются. Устанавливается, есть ли повреждения у самолетов.
В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, ТАСС сообщили, что два воздушных судна «задержаны по технической причине». В компании подтвердили, что аэропорт работает в штатном режиме.
Пассажиров самолета «Уральских авиалиний» отправят в Калининград другим рейсом.
«Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — говорится в сообщении перевозчика.
В пресс-службе также пояснили, что во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», стоявшего в очереди на вылет. В пресс-службе авиакомпании S7 добавили, что по данному инциденту будет проведено расследование.
«В настоящее время технические специалисты осматривают борт S7 Airlines. Пассажиры рейса S7 6378 Санкт-Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала»,- отметили в авиакомпании.