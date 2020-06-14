Путин ответил на критику КПРФ о диктатуре, которую несут поправки в Конституцию 1 июля 2020 года

«Что касается диктатуры, то для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической партии, слово «диктатура», видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата», — заявил Путин.

Однако критика со стороны КПРФ для Путина «звучит несколько странно». «В ходе голосования в Государственной думе фракция КПРФ, по-моему, воздержалась от голосования, не призывала голосовать против», — напомнил президент

Президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал критику со стороны КПРФ, которая призывает голосовать против поправок в Конституцию, заявляя о «президентской диктатуре» и «усилении олигархического правления».

Глава государства отметил, что «все политические силы страны имеют право на свою точку зрения», и это, скорее, плюс, поскольку «дает возможность еще раз взглянуть на то, что предлагается, а людям – осмысленно принять решение по этому вопросу».

Однако критика со стороны КПРФ для Путина «звучит несколько странно». «В ходе голосования в Государственной думе фракция КПРФ, по-моему, воздержалась от голосования, не призывала голосовать против», — напомнил президент.

Что касается олигархического правления и укрепления диктатуры президента, все наоборот. «Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить», — пояснил Путин, подчеркнув, что существенная часть президентских полномочий отдается парламенту.

«Да, Совет Федерации не утверждает силовых министров, но все равно президент должен провести консультации. Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации доложить об этой работе. Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении», — подчеркнул Путин.

«Что касается диктатуры, то для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической партии, слово «диктатура», видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата», — заявил Путин.

Он напомнил, что «это и была диктатура одной партии», монополия которой была напрямую закреплена в Конституции СССР 1977 года, в статье 6, «где прямо сказано, что она является ядром, является главенствующей направляющей политической силой».

«Здесь ничего подобного нет, и даже в действующей Конституции 1993 года, которую мы не меняем, а только вносим дополнительные поправки, говорится о том, что Россия — это многопартийное государство», — сказал Путин.

Это первое интервью главы государства за время пандемии. Оно будет показано в воскресенье, 14 июня, в 22:30 в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Источник: Вести.ру