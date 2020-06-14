Призываем администрацию рассмотреть вопрос онлайн-платежей у УК Монолит и УК Вымпел-Сервис

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Мы тоже хотим уйти с этого РКЦ,большинство жителей платит онлайн, даже КБУ теперь без проблем, осталась только УК Монолит в составе Вымпел-Сервис, но свой сервис они что-то не продвигают в плане онлайн платежей за их услуги, у них есть все реквизиты и счет в банке, но они упорно отправляют платить в РКЦ и за это мы из своего кармана опять же платим, а это навязанная услуга, призываю АДМИНИСТРАЦИЮ нашего города Бердска рассмотреть этот вопрос на ближайшей встрече с директорами УК. В частности Яковченко Н.