В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:
Мы тоже хотим уйти с этого РКЦ,большинство жителей платит онлайн, даже КБУ теперь без проблем, осталась только УК Монолит в составе Вымпел-Сервис, но свой сервис они что-то не продвигают в плане онлайн платежей за их услуги, у них есть все реквизиты и счет в банке, но они упорно отправляют платить в РКЦ и за это мы из своего кармана опять же платим, а это навязанная услуга, призываю АДМИНИСТРАЦИЮ нашего города Бердска рассмотреть этот вопрос на ближайшей встрече с директорами УК. В частности Яковченко Н.
Призываем администрацию рассмотреть вопрос онлайн-платежей у УК Монолит и УК Вымпел-Сервис
22:52 14.06.2020
Мы тоже хотим уйти с этого РКЦ,большинство жителей платит онлайн, даже КБУ теперь без проблем.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Как платите вы?
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Призываем администрацию рассмотреть вопрос онлайн-платежей у УК Монолит и УК Вымпел-Сервис
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