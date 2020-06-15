Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38(т.2-70-12, 8-913-204-85-02) и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!
График работы
Понедельник, среда с 7.30 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00
Суббота с 10 до 16.00
без обеда, воскресенье — выходной
с 01.01.2019г. прайс-лист на следующие услуги г.Бердск:
|Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона
|Прогон
|4р.
|Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр)
|Стр.
|5р.
|От 1 шт. до 50шт.
|Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр)
|Стр.
|4,5р.
|От 51 шт.
|Отправка/прием файлов по электронной почте
|файл
|15р.
|До 10Мб
|Отправка/прием файлов по электронной почте
|От 3 файлов
|30р.
|Отправка/прием файлов с веб-сайтов
|файл
|20р.
|До 10 Мб
|Сканирование документов, фото
|Шт.
|10р.
|До А4 формата
|Запись файлов на флеш-карту
|Шт.
|15р.
|Флеш-карта Ваша
|Набор текста (формат А4)
|Стр.
|100р.
|Составление резюме
|Стр.
|100р.
|Рассылка резюме до 5 адресов
|75р.
|Отправка факса (1 страница)
|Бердск
|30р.
|Отправка факса по межгороду (1 страница)
|(Россия)
|60р.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск