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Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

16:07 15.06.2020
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Смертны все и горе постигшее семью неоспоримо велико. Но есть люди, которые бы хотели проститься, помочь в эту трудную минуту, принести соболезнования. Сообщите знакомым и коллегам, разместив информацию на сайте.

Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн некрологе на сайте Курьер.Среда.Бердск
Фото с www.freeimages.com

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефонам: 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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От редакции

Как вы сообщаете о смерти близких?

Аноним, 15 мая 2020 12:47
и где он этот онлайн-некролог?
Аноним, 21 мая 2020 14:46
Спасибо за данные об умерших в мае.Узнала о смерти того, с кем уже давно не общалась, но человек был хороший.Светлая ему память.

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