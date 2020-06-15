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Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»

19:06 15.06.2020 Фото: www.freeimages.com
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Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления https://do.kurer-sreda.ru/ Работает рубрика работа — вакансии и резюме. Все — бесплатно! Зачем стоять в газетах? И зачем платить деньги?

Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Доска объявлений сайта «Курьер.Среда.Бердск» обновляется

Дорогие читатели в ближайшие дни мы переносим сайт https://do.kurer-sreda.ru/

Уже можно  подать свое объявление. 

Вы сможете бесплатно разместить объявления об услугах, продаже, покупке вещей, пропаже- поиске, а так же возвращаем – объявления о работе на  https://do.kurer-sreda.ru/

В ближайшее время — введем плату за VIP-объявления.

Объявления могут добавлять только зарегистрированные пользователи. Письмо о подтверждении ссылки о регистрации на доске объявлений МОЖЕТ ПРИЙТИ в СПАМ – проверьте, если его не дождались в ящике.

Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления – и это можно уже сделать прямо сейчас.

Если у вас есть вопросы – звоните +7(909) 532-95-38, Алина – можете задать вопросы, предложить рубрики и спросить, что не ясно.

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От редакции

Вы пользуетесь доской объявлений?

Ирина, 20 мая 2020 15:36
НВР: Собралась подать объявление, но сообщение о подтверждении адреса не пришло. И в папке спам тоже нет
Галина Коморникова, 27 мая 2020 11:16
мы устранили проблемы - проверьте еше раз! Спасибо.

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