Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска

48-летняя Елена Вылегжанина 28 лет учит детей играть на баяне в бердской музыкальной школе им. Свиридова. Выпускница бердской музыкалки гордится, что закончила именно эту школу по классу баяна у Нины Фоминой. После окончания поступила в музыкальное училище, где встретила своего будущего супруга. Он покорил ее сердце своей серьезностью. В 23 года вышла замуж. Родила четверых детей.
— Супруг музыкант. С мужчиной другой профессии у нас не было бы такого взаимопонимания. Он так играл на баяне! Лучше меня. Я могла его слушать часами. А когда я услышала «Во поле береза стояла»… Так у него пальцы бегали. Такая виртуозная техника, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» героиня рубрики «Профессионалы XXI века» Елена Вылегжанина.
В ноябре 2020 года будет 25 лет совместной жизни. Серебряная свадьба. Секрет крепкого брака бердчанка видит в любви и прощении.
Во время интервью 11 июня Елена была в Ордынском районе. Приехала на работу к мужу. Он поет в ансамбле Заволокина «Частушка». Приехала на субботник. Они все время вместе. Жена иногда говорит: «Можно я не поеду?». Муж: «Ты мой флагман, я без тебя не могу».
200 яиц, 50-килограммовый мешок муки и 30 кг сахара в месяц
В семье Вылегжаниных нет четких правил и обязанностей. Дети помогают взрослым по велению души. Пока мама в огороде собирает клубнику, дети моют посуду, пылесосят, дочка обед готовит.
15-летняя кулинарка на Троицу, родительский день 6 июня 4 часа пекла 250 блинов, которые раздали пожилым и нуждающимся.
Философия семьи: Господь дает ребенка и на ребенка. Дети рождались летом в каникулы, а осенью Елена выходила на работу не пробыв ни одного дня в декрете.
Каждый день семья варит 10-литровую кастрюлю супа. Особенно любят борщ. На второе предпочитают картофельное пюре, для которого чистят почти ведро картошки. Компот из свежих ягод. На один раз 1 кг лапши.
Семья любит печь и за месяц съедает 200 яиц, 50-килограммовый мешок муки и 30 кг сахара. Хлебосольная семья частенько принимает гостей. По субботам по традиции пекут пять огромных кругов пиццы. Собирается до 50 человек. Конкурсы с призами и концерт.
Музыка — главная любовь семьи Вылегжаниных. 23-летний Ярослав играет на гармони, баяне, ударных. 20-летний Михаил учится на учителя истории и обществознания и играет на барабане и баяне, 15-летняя Мария — на балалайке, гармони, фортепиано, 11-летний Степан — на саксофоне и фортепиано.
— Я родила всего четверых детей, это совсем немного. Хотелось бы больше. Я считаю помогать многодетным не надо. Мы сами хотели детей столько. Если государство поможет в чем-то мы будем благодарны. Мы получили 20 тысяч — счастье. А когда дали сухпаек, аж два раза, я была счастлива и мне было неловко. Чем я лучше других мам, у которых двое детей, а не четверо, как у меня. Если помогли, слава Богу, — рассуждает многодетная мама.
Дети из многодетных семей меньше избалованы вниманием.
-Каждый православный праздник я говорю детям, что в это день мы должны думать не о том, чтобы накрыть стол и веселиться, а помочь нуждающимся, — рассказала Елена.
Елена Вылегжанина награждена в 2015 году медалью «За личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения» за победу во всероссийском конкурсе за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой Победы». Именно воспитание патриотизма и любви к Родине через обучение игре на народных инструментах бердская учительница видит ключевым в своей работе.
Коллективы народных инструментов «Патриот» и «Свечечка» ежегодно дают до 100 концертов патриотической направленности, принимают участие в конкурсе «Я люблю тебя, Россия», «Поклонимся великим тем годам». Она с воспитанниками
была много раз за границей, но «краше и роднее России нет места в мире».
— Я очень люблю свою страну. Мы можем во дворе спокойно петь песни. Только в нашей стране мы можем отдать жизнь за други своя. Дух захватывает. Я горжусь, что мы живем в великой и могущественной державе — России. День России мы отметим на природе. Будут петь «Служить России», — заключила Елена Вылегжанина.
Автор видео Елена Вылегжанина
Проблема ближних наших в том, что они любое чуждое им мнение сразу примеряют на себя, и тут же бросаются в атаку с защитой за себя и "за других". Не нападал на Вас никто, и мат. помощь не отобрал.
Лучше порадуйтесь за эту семью. За дружную семью, где дети не обуза и спиногрызы, а радость и помощь в доме, где родители, не просто "предки", достойный пример для детей.
Я считаю, что из таких примеров для себя нужно позитив выносить, грязи и негатива и без этого хватает.
P.S. За других не говорю, только зя себя))
Надо!
семья считается многодетной пока дети- студенты не достигнут возраста 23 года - а у них сын 20 лет - он еще учится
сухпаек вероятно получили в школе - его всем льготникам выдавали вместо бесплатных обедов
а на счет того. что парни могут заработать- так пусть сперва отучатся а потом и работают. тем более вроде живут они нормально - по крайней мере на голод не жалуются и не чего не просят
Для этого бабушек и придумали, нас просто с детства приучили от родственников шарахаться, а детей первому встречной тётке в казённый дом-садики отдавать, а потом удивляются, почему ребёнок больше доверяет чужим людям на улице, а не родному отцу и матери!!
Иначе страна вымрет!
Елена, примите искреннее уважение и восхищение за Ваше мировоззрение и отношение к материнству. Я тоже считаю что детей рожают для себя и каждая семья сама решает сколько. А когда у многодетных родителей потребительское отношение: им все почему-то должны- это не понятно. Почему маме с двумя детьми никто ничего не должен и она сама решает чем накормить своих детей и где взять денег, а маме с тремя детьми все вокруг должны? Ещё раз примите огромное уважение и почет Вам и Вашему супругу!!!
А вот в чем величие сегодняшней капиталистического России?
В том, что руку надо протягивают за помощью простому работяге, чтобы выжить?
Они же сами говорят, что бог даёт детей и на детей. Что на государство пенять? Пусть бог и даёт! А если серьезно, то, планируя детей, надо рассчитывать на свои силы и средства. Это будет ответственное родительство
Обязательно нужно так как дети будущее страны
Думаю да. Рожать или нет это выбор мужа и жены. Как их вырастить и воспитать и чем кормить, одевать знают. Ведь никто нам не обещает, что кто-то нам поможет. Мы надеемся только на себя. А то некоторые нарожают и требуют как будто им все должны.
надо
Нет
Нетъ, они не ради помощи рожали.
Бред какой-то,не надо помогать,а сами кричите,рожайте,поднимайте демографию страны и мы вам ничем не поможем...а у самих зарплата от 500000₽ и выше
Получается 1кг сахара в день.
Безусловно помогать многодетным нужно обязательно. Кому как не им тогда помогать? Я рада, что институт семьи в России процветает. Дай Боги всем мамочкам здоровья и терпения!!!!
Действительно-на фиг нам помогать??? Вот молодым малоимущим, одного рлдившим, надо, а нам не, надо, сами выползем. удалено
Если государство не в состоянии зафиксировать цены на продукты и поднимать пособия на детей, то пусть помогает. Каждый вправе решать только за себя, нуждается он в помощи или нет.