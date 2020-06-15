Фото дня: Реконструкция железнодорожного вокзала идёт полным ходом в Бердске

В настоящее время в Бердске идет реконструкция старого здания фасада. На заборе, огораживающим строительную площадку висит плакат, который гласит, что внешний вид вокзала будет сохранен. Реконструкцию обещают закончить к августу 2022 года. Обновление вокзала началось в сентябре 2019 года.
На период проведения строительно-монтажных работ работают временные кассы и залы ожидания.
Как сообщает информационное агентство РЖД ПАРТНЕР.РУ:
— В новом терминале площадью 1562,8 кв.м будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзала служб и подразделений, а также коммерческие площади. Центральным коммуникационным ядром терминала станет объединенный пассажирский зал.
Напомним,что ранее капитальный ремонт в железнодорожном вокзале Бердска проводился в 1963 и 2004 году с момента первой постройки 1914 года.