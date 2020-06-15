Фото дня: Реконструкция железнодорожного вокзала идёт полным ходом в Бердске

Железнодорожный вокзал в Бердске станет частью будущего вокзального комплекса, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров».



В старом здании сняли окна,а также облицовочный слой с фасада

В настоящее время в Бердске идет реконструкция старого здания фасада. На заборе, огораживающим строительную площадку висит плакат, который гласит, что внешний вид вокзала будет сохранен. Реконструкцию обещают закончить к августу 2022 года. Обновление вокзала началось в сентябре 2019 года.

На период проведения строительно-монтажных работ работают временные кассы и залы ожидания.



Сейчас в старом здании сняли окна, а также облицовочный слой с фасада. Помимо вышеперечисленного, установили каркас, судя по всему предназначенный для новой пристройки.

Как сообщает информационное агентство РЖД ПАРТНЕР.РУ:

— В новом терминале площадью 1562,8 кв.м будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзала служб и подразделений, а также коммерческие площади. Центральным коммуникационным ядром терминала станет объединенный пассажирский зал.

Напомним,что ранее капитальный ремонт в железнодорожном вокзале Бердска проводился в 1963 и 2004 году с момента первой постройки 1914 года.