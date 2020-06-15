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1 новый зараженный COVID-19, всего 95 случаев, под наблюдением 128 жителей Бердска на 15 июня

16:05 15.06.2020 Фото: pexels.com
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За сутки принят 1 человек, снят — 1. Под медицинским наблюдением находятся 37 детей.

1 новый зараженный COVID 19, всего 95 случаев, под наблюдением 128 жителей Бердска на 15 июня
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1 новый зараженный COVID 19, всего 95 случаев, под наблюдением 128 жителей Бердска на 15 июня

Умерли 143 человека от COVID-19 за сутки в России, всего 7 091 жертва на 15 июня1 новый зараженный COVID-19, всего 95 случаев, под наблюдением 128 жителей Бердска на 15 июняЕщё 1565 новостей

По данным оперативного штаба города на 15 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 128 жителей города, из них 37 детей.

На сегодняшний день в Бердске 1 новый пациент с положительным COVID-19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 124 человека. Обратились сами 4 жителя.

За сутки принят 1 человек, снят-1.

Напомним, женщина 40 лет заболела COVID-19 15 июня в Бердске.

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