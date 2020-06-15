Напавший на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года получил полгода исправительных работ в Бердске

Бердчанину, ударившему несколько раз одиннадцатиклассницу по голове, присудили заплатить и моральный ущерб.

Мужчина напал на школьницу 1 сентября в Бердске

Завершилось дело о нападении мужчины на школьницу в подъезде многоэтажки в Бердске. Суд назначил подсудимому полгода исправительных работ и возмещение морального вреда.

— Наше дело закончилось. После отказа полиции в возбуждении дела, мы подали в суд в частном порядке. Суд назначил ему полгода исправительных работ и возмещение морального вреда, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 14 июня отец пострадавшей школьницы Иван Почевалов.

Напомним, 17-летняя школьница возвращалась с праздника в честь Дня знаний 1 сентября 2019 года, когда перед дверью своей квартиры получила несколько ударов по голове от мужчины. Она закричала, это услышали родители и выбежали на лестничную площадку. Отец бросился догонять нападавшего, но не успел его задержать. Иван Почевалов обратился в соседний магазин за видео. Также он разместил на своей странице Вконтакте обращение с розыском очевидцев. Именно там он и нашел очевидицу нападения.

После происшествия отец девочки взял видео с камер наблюдения в ближайших магазинах и отнес в полицию. Школьница опознала нападавшего. Также Иван Почевалов узнал имя и даже адрес проживания мужчины, эти данные он также сообщил полицейским. Вскоре подозреваемый дал признательные показания, но так и не был задержан.

Иван Почевалов подал частный иск в суд на напавшего на его дочь мужчину. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Подробности в ближайшее время.