Средний возраст зараженных коронавирусом в Бердске — 42-45 лет, заявила главврач Дробинская

Масочный режим не соблюдается в городе, несмотря на рекомендации врачей и постановление губернатора Новосибирской области, подчеркнула Дробинская.

Средний возраст заболевших коронавирусной инфекцией от 42 до 45 лет

-Средний возраст заболевших коронавирусной инфекцией в районе 42-45 лет. Лица старше 60-ти лет болеют в основном пневмонией. Хочется отметить, что соблюдение масочного режима не соблюдается должным образом, несмотря на рекомендации врачей и постановление губернатора Новосибирской области. Маска нужна для того, чтобы мы обеспечили не только свою безопасность, но и безопасность окружающих, — заявила Алла Дробинская «Курьер. Среда. Бердск» 15 июня в оперативном штабе.

Напомним, что на 15 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 128 жителей города, из них 37 детей.

На сегодняшний день в Бердске 1 новый пациент с положительным COVID-19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.