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34 345 больных COVID-19 умерли за пандемию в Италии. Сейчас лечатся — 3 594 итальянца

11:42 15.06.2020 Фото: pexels.com
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За время эпидемии в стране были инфицированы 236 989 человек, включая больных, выздоровевших и умерших.

34 345 больных COVID 19 умерли за пандемию в Италии. Сейчас лечатся 3 594 итальянца
Как сообщает AdnKronos, новые случаи заражений COVID-19 за стуки не обнаружено в восьми областях Италии. Речь идёт о Базиликате, Молизе, Калабрии, Валле-д’Аосте, Сардинии, Умбрии, Фриули-Венеции-Джулии и Апулии

В Италии в ходе тестирования на наличие коронавируса за сутки выявлено 338 новых случаев инфицирования, из них 244, или 72,1 процента, в области Ломбардия. Об этом сообщается в бюллетени за воскресенье, опубликованном на сайте службы гражданской защиты страны.

За прошедшие 24 часа количество носителей COVID-19 сократилось в стране на 1 211 и теперь равно 26 274. Из них 86 процентов или 22 471 составляют бессимптомные больные, которые проходят лечение в условиях домашнего карантина. Госпитализированы 3 594 человека, ещё 209 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

За сутки признаны выздоровевшими 1 505 человек. Количество вылечившихся от коронавируса теперь равно 176 370. В то же время скончались 44 человека, из них 21 в Ломбардии. Общее число жертв COVID-19 в Италии составляет 34 345.

За время эпидемии в стране были инфицированы 236 989 человек, включая больных, выздоровевших и умерших.

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