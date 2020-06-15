В реанимации 47 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 14 пациентов в Новосибирской области на 15 июня

Всего в регионе – 4394 зараженных коронавирусом, из них – 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались.

Коронавирус быстро распространяется в России

По данным оперативного штаба региона на утро 15 июня в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. 45 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе – 4394, из них – 303 ребенка. 2193 пациента выздоровели, 57 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 47 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 785.

228 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 154 895 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 489 жителей региона, 22 439 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 319 случаев ОРВИ, госпитализированы 28 пациентов с таким диагнозом.