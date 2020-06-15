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«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков

12:11 15.06.2020
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Компания «Ростелеком» запустила на территории Сибири новый сервис с доступом к юридическим онлайн-консультациям.

«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн консультации для сибиряков

Услуга «Ростелеком. Юрист» позволяет в любое время дистанционно запрашивать информацию по правовым вопросам, в том числе получать советы по правилам оформления документов или срокам получения социальных льгот.

Консультации для абонентов «Ростелекома» оказывает «Национальная юридическая служба «Амулекс»», которая более 10 лет предоставляет дистанционные юридические услуги физическим лицам и компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса в России.

«Постепенно все больше услуг переходят в онлайн, и юридическая сфера — не исключение. Это очень удобно, потому что далеко не всегда требуется очная встреча со специалистом. Например, вопросы по правильному расчету транспортного налога, по взысканию алиментов или вступлению в наследство можно уточнить дистанционно. Кроме того, удаленно легко заказать и экспертизу документов для получения социальных льгот: заранее отправить копии оригиналов юристу и получить развернутый ответ в нужные сроки», — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Пользователи сервиса могут составить «Дорожную карту» — план действий для сбора и подачи документов в государственные органы, включая адреса, телефоны и график работы всех структур, в которые необходимо обратиться. Специалисты также помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг, а при необходимости проверят обоснованность и соответствие нормам действующего законодательства РФ отказа в предоставлении льгот.

Подключение новой услуги по тарифу «Личный адвокат» доступно абонентам, у которых есть домашний телефон от «Ростелекома», а также тем, кто пользуется домашним интернетом или интерактивным ТВ цифрового провайдера. Сервис можно опробовать во время бесплатного промопериода, который действует с даты подключения по последний день календарного месяца. После этого стоимость услуги составит 100 рублей в месяц.

«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн консультации для сибиряков

После активации сервиса получить ответ на интересующий юридический вопрос можно будет устно по телефону горячей линии 8 800 775 03 38 или письменно в личном кабинете на сайте law.rt.ru. Дополнительно клиенту предоставляется доступ к персональному разделу в личном кабинете, с размещенными аудиозаписями устных консультаций и возможностью направлять и получать письменные документы.

Для получения дополнительной информации об услуге «Ростелеком. Юрист» можно позвонить по телефону 8 800 1000 800.

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