Топ самых популярных франшиз сайта Businessmens.ru

Люди обращаются к нашему каталогу в поисках идей и вариантов, которые смогли бы не просто направить их в нужную сторону для устройства собственного бизнеса.

Все ищут конкретные предложения и конкретные франшизы. Те, что будут отвечать их требованиям, будут интересными и актуальными на рынке, будут иметь всё необходимое, чтобы заинтересовать и открыть перспективы хорошего заработка в собственном деле.

Но как сориентироваться в том обилие франшиз , которое сейчас представлено в интернете? Даже в рамках одного портала вы обнаружите сотни вариантов «бизнеса по инструкции». Искать и выбирать – также — дело не из лёгких.

Задача правильного каталога франшиз – не просто представить стороннюю информацию, а сфокусировать ваше внимание на том, что действительно интересно, что актуально, ново и свежо. А ещё на том, что пользуется популярностью у людей. Плохая франшиза, будь она хоть трижды прорекламирована, не останется надолго в сфере интереса. А действительно стоящие или выгодные идеи будут интересовать умную публику всегда.

Так что же это за франшизы, на которые однозначно нужно обратить внимание?

Мы составили небольшой рейтинг, основанный на нескольких параметрах. Первый и самый главный из них – интерес людей. В него попали те франшизы, предложениями которых интересуются больше всего. Также во внимания принималось то, насколько франшиза удачно распространяется по рынку и к какой сфере относится.

Франшиза Just Charger

Франшиза строится на идее предоставления зарядного оборудования для бизнеса. Основа – желание любой компании улучшить собственный сервис для привлечения большего количества клиентов.

Почему эта франшиза попала в наш топ? Потому она удовлетворяет сразу нескольким требованиям. Инвестиции, которые потребуются от будущего франчайзи не превышают 300 000 рублей. Причём большая часть пойдёт в счёт покупки самого оборудования. Роялти просто отсутствует. Срок окупаемости по заявлениям франчайзера – всего 3 месяца.

Ну и главное – франшиза актуальна. Ведь необходимость совершенствовать свой сервис ради клиентов есть у большинства компаний.

Just Charger – хороший пример того, как актуальность должна переплетаться в предложении с ценовой политикой.

Франшиза Чио Чио

Индустрия красоты, как показывает статистика – один из самых подходящих для начинающих предпринимателей сегментов. Поэтому в наш топ попала франшиза экспресс-парикмахерских Чио-Чио. Бизнес строится на работе экспресс-парикмахерской эконом класса по японским технологиям.

И хотя инвестиции в данный вид франшизы уже выходят за рамки зоны комфорта (от 750 000 рублей), сама концепция заставляет людей обратить на себя внимание. Она предлагает в популярной и проверенной сфере новый подход, который одновременно основан на качестве и ориентирован на большой пласт клиентов благодаря экономичным ценам на услуги.

Франшиза MyYummy

Кофе – один из тех товаров, который будет популярен всегда и везде. Прибавьте к этому собственные рецепты, запоминающийся сервис, приятную брендовую упаковку, а главное только натуральные ингредиенты для создания напитка, который способен любого мимопроходящего человека сделать постоянным посетителем.

MyYummy – это модель крафтового кофе-бара.

Почему именно эта франшиза попала в топ? Всё просто. Бизнес-модель сочетает в себе одну из самых популярных сфер небольшого бизнеса, недорогие инвестиции (менее 300 000 рублей), быструю окупаемость, а также плотную поддержку со стороны франчайзера.

Франшиза Papa Grill

Основа бизнеса – продажа хот-догов, бургеров и кофе с собой. А сегмент фаст-фуда настолько массовая и постоянная индустрия, что среди франшиз занимает чуть ли не первое место по объёму предложений. К популярности подводит также и сравнительно небольшие инвестиции по меркам бизнеса. Чтобы открыть свой первый Papa Grill понадобится не более 300 000 рублей.

Именно темпы развития и финансовая франчайзинговая модель позволила попасть в наш топ именно франшизе Papa Grill, а другой, более развитой сети, по типу KFC, потому что тем, кто покупает франшизы и ищет предложения в каталогах важно не вкладывать миллионные состояния, а начинать с сравнительно низкого старта. В этом же случае можно вообще выбрать из двух моделей бизнеса.

В этом топе мы собрали для вас несколько вариантов самых популярных франшиз, на которые не перестают обращать внимание. Но это далеко не все представители интересных идей и работающих схем бизнеса. Подобрать себе подходящую франшизу вы также можете, обратившись к разделу нашего каталога «Популярные франшизы»

Источник: http://businessmens.ru/franchise