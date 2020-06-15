Как выбрать интернет кабель

Для подключения к интернету используется кабель типа витая пара. Как правило, он представляет собой провод с 4-8 жилами.

Диаметр внутренней изоляции такого шнура обычно составляет от 0,4 мм, а внешней — от 0,65 мм. К сетевому оборудованию интернет кабель подключается с помощью разъемов RJ45.

Параметры модели должны соответствовать требованиям сети. По этой причине для правильного выбора нужно учитывать изложенные здесь характеристики витой пары.

Тип

В зависимости от способа прокладки модели делят на внешние и внутренние. Отличаются они тем, что наружные кабели обладают усиленной изоляцией. Она бережет жилы не только от пыли, влаги и перегибов, а и от ультрафиолета, мороза и жары. Также внешние провода лучше защищены от механических нагрузок.

Внутренняя витая пара прокладывается в стене, в полах и потолках. Также ее размещают в специальных кабельных каналах или просто протягивают по периметру помещения, фиксируя специальными скобами. Что касается внешних моделей, то они предусматривают монтаж в специальных каналах, вентиляционных шахтах. Также существуют подвесные варианты. Они оснащаются специальными тросами, которые могут размещаться как отдельно, так и под общей с жилами оболочкой. Такие элементы обеспечивают витому кабелю лучшую устойчивость к механическим повреждениям и порывам ветра.

Кроме особенностей монтажа, при выборе Ethernet-кабеля нужно учитывать его технические параметры. О них пойдет речь ниже.

Тип экранирования

От классического провода экранированная модель отличается наличием защитного оснащения, которое предотвращает негативное влияние радиочастотных помех на сигнал. Модели с защитным экраном маркируются как FTP, STP. В первом случае экранирование реализовано в виде фольги, во втором — в виде металлической сетки. Существуют и иные вариации защитных экранов.

Экранированный LAN кабель подойдет в том случае, если предполагается монтаж вблизи источников электромагнитного излучения: различной электроники, трансформаторов и т. д. В остальных же случаях стоит выбирать неэкранированный вариант. Такой витой провод маркируется как UTP.

Важно! Тип экранирования кабеля и других компонентов сети должен быть идентичным.

Категория

Этот параметр указывает на скорость передачи данных и рабочую частоту. Модели 1-4 категорий устарели, а варианты третьей категории используются для телефонных сетей.

Кабель для интернета может принадлежать к следующим категориям:

CAT5 — один из самых популярных вариантов, характеризуется частотой в 100 МГц и скоростью в 100 Мбит/сек при использовании двух пар. Если же использовать четыре пары, пропускная способность увеличится в 10 раз.

CAT5е — четырехжильный вариант с частотой в 125 МГц. Как и в предыдущем случае скорость достигает 100 и 1000 Мбит/сек в зависимости от количества пар.

CAT6 — такой вариант имеет частоту в 250 МГц и обеспечивает скорость передачи данных на уровне 10 Гбит в секунду.

CAT6a — характеризуется такой же, как и у предыдущей категории, пропускной способностью, однако частотная полоса у этих моделей в два раза шире.

CAT7 — модели разработаны специально для быстрой передачи сигнала — до 10 гигабит в одно мгновение. Частота составляет 600 МГц. Отметим, что благодаря двойному экранированию, присущему таким кабелям, обеспечивается максимальная длина передачи сигнала.

CAT7a — сверхбыстрый вариант с пропускной способностью до 40 Гбит/сек при использовании провода длиной до 50 метров. Если же кабель максимум 15-метровый, то сигнал передается намного быстрее: скорость достигает 100 Гбит/сек. Частота же составляет 1200 МГц.

Материал проводников и оболочки

Проводники витого кабеля изготавливают из стали, меди и алюминия. Также встречаются комбинированные варианты — алюминиевые проводники, покрытые тонким слоем меди. Однако чисто медный вариант лучше всего: она характеризуется максимально качественным сигналом и большей устойчивостью к перегибам.

Кроме материала проводников, следует обращать внимание на то, из чего изготовлена изоляция. Ниже — распространенные варианты и их буквенные обозначения.

PP — оболочка из полипропилена/поливинилхлорида. Такой изоляцией оснащается большинство кабелей. Она отличается устойчивостью к высоким температурам — до +140°С.

FR — огнеупорная изоляция. При возгорании провод еще сможет проработать от 30 до 180 минут. Период зависит от стандарта и прописывается в характеристиках.

LS — Low Smoke. Такие модели отличаются низким дымовыделением. При горении она выделяет меньше дыма, чем другие виды оболочки.

ZH — Zero Halogen. Во время горения такая оболочка не выделяет вредных для человеческого организма галогенных газов.

В — бронированная изоляция. Обычно для усиления используются стальные ленты, которыми оплетают провод.

Примечание: из ПВХ изготавливают оболочку для внутренних витых кабелей. Наружные же модели оснащаются изоляцией из полиэтилена.

Зная требования сети к пропускной способности, условия эксплуатации и прокладки кабеля, вы без труда подберете подходящий вариант.