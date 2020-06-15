15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме

23:00 15.06.2020, Галина Панчева Фото: pexels.com
1 0

Неблагополучную семью идентифицировали после выхода истории на «Весь Искитим» по жалобе жителей, поступившей в тот же день, 12 июня.

Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7 летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме
Соседи беспокоятся за ребенка из неблагополучной семьи

Семью, где мать приводит каждый день разных мужчин и устраивает пьянки на глазах 7-летней дочери, проверяют сотрудники отдела опеки и полицейские Искитима.

По словам начальника искитимского отдела опеки и попечительства Яны Русаковой, информация к ним поступила, данная информация есть и в полиции. Но на сегодняшний день они ничего не могут пояснить, потому что это распространение информации о личных данных. К тому же на сайте «Весь Искитим» адрес семьи не был указан, пояснила Русакова.

Если в отдел опеки поступает жалоба по нарушению прав несовершеннолетних детей, то она проверяется и затем принимается решение, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 15 июня начальник отдела опеки.

— Проверка проведена. Мы предполагаем, что это за семья. Звонок поступил, и параллельно выставили информацию в СМИ. Мы предполагаем, что это за семья, проверка проводится, — подчеркнула Яна Юрьевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», угрозу здоровью и жизни 7-летней девочке создает ее мать. Вот уже несколько лет соседи пытаются спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получается.

Соседи рассказали, что мать выпускает ребенка на улицу побегать только поздним вечером на 10 минут. Каждый день жительница Искитима приводит в дом разных мужчин. Каждый день пьянки и гулянки.

Соседи всей улицей собирали собрание и приглашали на него неугомонную соседку. И она пришла. Поматерилась, покричала, что это ее жизнь, развернулась и ушла.

Они много раз вызывали сотрудников полиции, писали жалобы, в том числе и коллективные. Ничего не действует на нее совершенно, говорили неравнодушные жители.

Соседи опасаются за здоровье и жизнь девочки, поэтому много раз обращались в разные инстанции. В том числе и в отдел опеки. Приезжают, стучат, но мать девочки никого не пускает в дом. Несколько раз вызывали врача для ребенка. Но мать и ее не запускала, хотя та даже пинала в дверь.

Как только закончится проверка, мы опубликуем продолжение.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно бороться за сохранение подобной семьи?

Аноним, 15 июня 2020 23:41
НВР:
Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
23:26 15-06-2020
Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
23:09 15-06-2020
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
БердскДокричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме 1
23:00 15-06-2020
Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме
БердскЗакатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска 1
23:00 15-06-2020
Закатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска
Зачем кричат "Горько!" и считают поцелуи на свадьбе
22:59 15-06-2020
Зачем кричат
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 155
22:55 15-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть 1
22:50 15-06-2020
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть
БердскЗа нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска 3
22:45 15-06-2020
За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 1
22:42 15-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело
22:36 15-06-2020
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело