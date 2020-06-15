Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме

Неблагополучную семью идентифицировали после выхода истории на «Весь Искитим» по жалобе жителей, поступившей в тот же день, 12 июня.

Соседи беспокоятся за ребенка из неблагополучной семьи

Семью, где мать приводит каждый день разных мужчин и устраивает пьянки на глазах 7-летней дочери, проверяют сотрудники отдела опеки и полицейские Искитима.

По словам начальника искитимского отдела опеки и попечительства Яны Русаковой, информация к ним поступила, данная информация есть и в полиции. Но на сегодняшний день они ничего не могут пояснить, потому что это распространение информации о личных данных. К тому же на сайте «Весь Искитим» адрес семьи не был указан, пояснила Русакова.

Если в отдел опеки поступает жалоба по нарушению прав несовершеннолетних детей, то она проверяется и затем принимается решение, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 15 июня начальник отдела опеки.

— Проверка проведена. Мы предполагаем, что это за семья. Звонок поступил, и параллельно выставили информацию в СМИ. Мы предполагаем, что это за семья, проверка проводится, — подчеркнула Яна Юрьевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», угрозу здоровью и жизни 7-летней девочке создает ее мать. Вот уже несколько лет соседи пытаются спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получается.

Соседи рассказали, что мать выпускает ребенка на улицу побегать только поздним вечером на 10 минут. Каждый день жительница Искитима приводит в дом разных мужчин. Каждый день пьянки и гулянки.

Соседи всей улицей собирали собрание и приглашали на него неугомонную соседку. И она пришла. Поматерилась, покричала, что это ее жизнь, развернулась и ушла.

Они много раз вызывали сотрудников полиции, писали жалобы, в том числе и коллективные. Ничего не действует на нее совершенно, говорили неравнодушные жители.

Соседи опасаются за здоровье и жизнь девочки, поэтому много раз обращались в разные инстанции. В том числе и в отдел опеки. Приезжают, стучат, но мать девочки никого не пускает в дом. Несколько раз вызывали врача для ребенка. Но мать и ее не запускала, хотя та даже пинала в дверь.

Как только закончится проверка, мы опубликуем продолжение.