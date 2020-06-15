Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят

— Мне бы хотелось сказать это открыто. Не анонимно. Скрывать здесь нечего. У меня в команде господина Голубева есть свой человек. Информация начала поступать еще с осени 2019 года. У них в планах есть строительство полигона для утилизации биологических и медицинских отходов. Этот рынок достаточно серьезный — это госконтракт, — заявил житель Искитимского района и общественник Алексей Нагайцев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 июня.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Но обо всем по порядку.
Чья земля?
Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан.
Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет.
Что касается земельного участка, на котором, возможно, будет размещен полигон ТКО, то на публичной кадастровой карте России можно увидеть, что категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
А вот разрешенное использование — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2):
— Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44)
или предоставить коммунальные услуги (3.1.1):
— Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).
Стоит отметить, что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.
— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.
Сегодня, 15 июня, Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.
— Нет. Я опровергаю эту информацию. Это совершенно другая деятельность. Планировать я могу хоть космодром строить. Но пока у меня нет никаких официальных документов. Могу сейчас фантазировать строить все, что угодно на этом участке. Он в собственности. Объект поднадзорный федеральными органами. У всех понимание свалки разное, — заявил директор ООО «Полигон».
Интересный факт — ООО «Полигон» был создан 8 октября 2018 года. А учредителем общества является Олег Антонов — адвокат бизнесмена Виктора Голубева.
Публичные слушания без зрителей
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Нагайцев, 12 мая 2020 года в 10.00 в зале заседаний администрации Искитимского района состоялись публичные слушания по объекту государственной экологической экспертизы. В доказательство своих слов он приводит информацию с сайта анонсов общественных обсуждений. К сожалению, официальную информацию о проведении публичных слушаний на сайте администрации Искитимского района найти не удалось.
Стоит отметить, что название слушаний — «Полигон ТКО в Искитимском районе Новосибирской области, кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085». Указывается, что уровень ведомственной принадлежности – региональный.
При этом отмечается, что примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 кварталы 2020 года.
Кроме того, на этом сайте размещена следующая информация:
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, журнал регистрации предложений и замечаний будут размещены с 09.04.2020 г. по адресам:
г. Искитим, ул. Пушкина, 28А, 3-й этаж, отдел по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района. Время приема: с 14.00 до 17.00, еженедельно, каждые понедельник, вторник, четверг, кроме среды, пятницы, субботы, воскресенья.
633211, НСО, г. Бердск, ул. Комсомольская, 6б, оф. 16. Время приема: с 14.00 до 15.00, еженедельно каждую пятницу. А по этому адресу расположена многопрофильная компания «Кристалл» бизнесмена Виктора Голубева.
Мнение общественника
— Многие люди возмущены. Это будет второй Шиес. Там люди разочаровались в законах Российской Федерации и перешли в формат диверсии — раскладывали арматуру по дороге, чтобы грузовые автомобили прокалывали шины. Это очень опасный и заразительный прецедент для Новосибирской области и в целом России. Считаю, что это недопустимо, по розе ветров создавать такой полигон. В любом случае вся технология завязана на сжигании медицинских и биологических отходов. Есть информация, что это место скрывают во избежание людских волнений. Раньше эти земли имели сельхозназначение. Теперь у них другой статус. Утилизация медицинских и биологических отходов это же не только ампутированные части тела, это жидкости, стоматологические отходы, использованные препараты, жидкости с болезнями. С учетом опыта строительства господина Голубева, за лето там все построят, — уверен Алексей Нагайцев.
История земли под мусорную свалку
Жители Искитимского района против строительства свалки в 22 гектара, писала КПРФ на своем сайте 8 августа 2019 года:
«В Искитимском районе прошли публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности. Незадолго до мероприятия выяснилось, что рядом с районом планируется строительство свалки размером в 22 гектара. На встрече присутствовал представитель собственника нового участка Олег Антонов:
Виктор Голубев приобрел земельный участок, его надо перевести в промзону специального назначения. Он обратился с заявлением о приведении документов в соответствие, — сказал Антонов».
В этот же день вышла публикация Сиб.фм:
«Жители Искитимского района не готовы к соседству со свалкой. По задумке бердского бизнесмена Виктора Голубева, на территории посёлка Маяк предполагается разместить мусорный полигон на земельном участке площадью 22 гектара. Жители района против».
Мусороперерабатывающий завод или свалка?
В августе 2019 года администрация Бердска и Искитимского района подали совместную заявку в региональное Министерство ЖКХ и энергетики на размещение мусороперерабатывающего завода для обслуживания трех территорий региона — Академгородка, Бердска и Искитимского района.
Вскоре стало известно, что ООО «Экология – Новосибирск» не будет строить мусоросортировочный завод в Искитимском районе. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщала генеральный директор регоператора Лариса Анисимова. Но строительство двух объектов планируется в Новосибирском районе Новосибирской области.
Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева заявила, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано:
— На участке, скорее всего, сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Зубарева 9 июня.
«Курьер. Среда. Бердск» направил запросы в правительство Новосибирской области, региональному оператору ООО «Экологии- Новосибирск», в администрацию Искитимского района с вопросами, которые сегодня волнуют не только бердчан, но и Искитимского района — что появится на земле Совхозного Сельсовета? Сегодня утром, 15 июня, пресс-служба правительства Новосибирской области прислала письмо с просьбой об отсрочке ответа на запрос до 15 июля 2020 года.
Что такое утилизация медотходов
Около 2% твердых бытовых отходов составляют медицинские. В нашей стране ежегодно образуется от 0,6 до 1 млн. медицинских отходов в год. Система сбора, транспортировки и утилизации медицинских отходов в России пока далеко не совершенна.
Сейчас в нашей стране существует только один документ регулирующий работу в области медицинских отходов — СанПиН 2.1.7.728–99 1999г. «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Этим документом и руководствуются все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), а также организации по утилизации мусора.
По статистике 80% российских предприятий обращаются в организации занимающиеся утилизацией медицинских отходов, 20% якобы имеют в распоряжении специальные установки и производят утилизацию самостоятельно. Важно понимать, что при сгорании медицинские отходы могут выделять в воздух различные опасные, вредные вещества. Поэтому они обязательно должны подвергаться утилизации с помощью различных современных технологий и специального оборудования.
«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова с просьбой ответить, предполагается ли строительство полигона ТКО под утилизацию медицинских и биологических отходов на границе Бердска и Искитимского района.