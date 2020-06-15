Появится ли полигон биологических и медицинских отходов на границе Бердска и Искитимского района? Это опровергает застройщик, но жители не верят

Алексей Нагайцев заверяет — ему скрывать нечего: «У меня в команде господина Голубева есть свой человек. Информация начала поступать еще с осени 2019 года», — сообщил он. Директор ООО «Полигон» придерживается иного мнения.

Что появится на земельном участке под Бердском, узнаем очень скоро

— Мне бы хотелось сказать это открыто. Не анонимно. Скрывать здесь нечего. У меня в команде господина Голубева есть свой человек. Информация начала поступать еще с осени 2019 года. У них в планах есть строительство полигона для утилизации биологических и медицинских отходов. Этот рынок достаточно серьезный — это госконтракт, — заявил житель Искитимского района и общественник Алексей Нагайцев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 июня.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Но обо всем по порядку.

Чья земля?

Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан.

Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет.

Что касается земельного участка, на котором, возможно, будет размещен полигон ТКО, то на публичной кадастровой карте России можно увидеть, что категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

А вот разрешенное использование — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2):

— Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44)

или предоставить коммунальные услуги (3.1.1):

— Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).

Стоит отметить, что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.

Сегодня, 15 июня, Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.

— Нет. Я опровергаю эту информацию. Это совершенно другая деятельность. Планировать я могу хоть космодром строить. Но пока у меня нет никаких официальных документов. Могу сейчас фантазировать строить все, что угодно на этом участке. Он в собственности. Объект поднадзорный федеральными органами. У всех понимание свалки разное, — заявил директор ООО «Полигон».

Интересный факт — ООО «Полигон» был создан 8 октября 2018 года. А учредителем общества является Олег Антонов — адвокат бизнесмена Виктора Голубева.

Публичные слушания без зрителей

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Нагайцев, 12 мая 2020 года в 10.00 в зале заседаний администрации Искитимского района состоялись публичные слушания по объекту государственной экологической экспертизы. В доказательство своих слов он приводит информацию с сайта анонсов общественных обсуждений. К сожалению, официальную информацию о проведении публичных слушаний на сайте администрации Искитимского района найти не удалось.

Стоит отметить, что название слушаний — «Полигон ТКО в Искитимском районе Новосибирской области, кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085». Указывается, что уровень ведомственной принадлежности – региональный.

При этом отмечается, что примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 кварталы 2020 года.

Кроме того, на этом сайте размещена следующая информация:

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, журнал регистрации предложений и замечаний будут размещены с 09.04.2020 г. по адресам:

г. Искитим, ул. Пушкина, 28А, 3-й этаж, отдел по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района. Время приема: с 14.00 до 17.00, еженедельно, каждые понедельник, вторник, четверг, кроме среды, пятницы, субботы, воскресенья.

633211, НСО, г. Бердск, ул. Комсомольская, 6б, оф. 16. Время приема: с 14.00 до 15.00, еженедельно каждую пятницу. А по этому адресу расположена многопрофильная компания «Кристалл» бизнесмена Виктора Голубева.



Мнение общественника

Общественник Алексей Нагайцев из Искитимского района уверен, что на этой земле появится полигон под медотходы

— Многие люди возмущены. Это будет второй Шиес. Там люди разочаровались в законах Российской Федерации и перешли в формат диверсии — раскладывали арматуру по дороге, чтобы грузовые автомобили прокалывали шины. Это очень опасный и заразительный прецедент для Новосибирской области и в целом России. Считаю, что это недопустимо, по розе ветров создавать такой полигон. В любом случае вся технология завязана на сжигании медицинских и биологических отходов. Есть информация, что это место скрывают во избежание людских волнений. Раньше эти земли имели сельхозназначение. Теперь у них другой статус. Утилизация медицинских и биологических отходов это же не только ампутированные части тела, это жидкости, стоматологические отходы, использованные препараты, жидкости с болезнями. С учетом опыта строительства господина Голубева, за лето там все построят, — уверен Алексей Нагайцев.

История земли под мусорную свалку

Жители Искитимского района против строительства свалки в 22 гектара, писала КПРФ на своем сайте 8 августа 2019 года:

«В Искитимском районе прошли публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности. Незадолго до мероприятия выяснилось, что рядом с районом планируется строительство свалки размером в 22 гектара. На встрече присутствовал представитель собственника нового участка Олег Антонов:

Виктор Голубев приобрел земельный участок, его надо перевести в промзону специального назначения. Он обратился с заявлением о приведении документов в соответствие, — сказал Антонов».

В этот же день вышла публикация Сиб.фм:

«Жители Искитимского района не готовы к соседству со свалкой. По задумке бердского бизнесмена Виктора Голубева, на территории посёлка Маяк предполагается разместить мусорный полигон на земельном участке площадью 22 гектара. Жители района против».

Мусороперерабатывающий завод или свалка?

Карта распространения ветров согласно сайту world-weather.ru

В августе 2019 года администрация Бердска и Искитимского района подали совместную заявку в региональное Министерство ЖКХ и энергетики на размещение мусороперерабатывающего завода для обслуживания трех территорий региона — Академгородка, Бердска и Искитимского района.

Вскоре стало известно, что ООО «Экология – Новосибирск» не будет строить мусоросортировочный завод в Искитимском районе. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщала генеральный директор регоператора Лариса Анисимова. Но строительство двух объектов планируется в Новосибирском районе Новосибирской области.

Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева заявила, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано:

— На участке, скорее всего, сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Зубарева 9 июня.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запросы в правительство Новосибирской области, региональному оператору ООО «Экологии- Новосибирск», в администрацию Искитимского района с вопросами, которые сегодня волнуют не только бердчан, но и Искитимского района — что появится на земле Совхозного Сельсовета? Сегодня утром, 15 июня, пресс-служба правительства Новосибирской области прислала письмо с просьбой об отсрочке ответа на запрос до 15 июля 2020 года.

Что такое утилизация медотходов

Около 2% твердых бытовых отходов составляют медицинские. В нашей стране ежегодно образуется от 0,6 до 1 млн. медицинских отходов в год. Система сбора, транспортировки и утилизации медицинских отходов в России пока далеко не совершенна.

Сейчас в нашей стране существует только один документ регулирующий работу в области медицинских отходов — СанПиН 2.1.7.728–99 1999г. «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Этим документом и руководствуются все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), а также организации по утилизации мусора.

По статистике 80% российских предприятий обращаются в организации занимающиеся утилизацией медицинских отходов, 20% якобы имеют в распоряжении специальные установки и производят утилизацию самостоятельно. Важно понимать, что при сгорании медицинские отходы могут выделять в воздух различные опасные, вредные вещества. Поэтому они обязательно должны подвергаться утилизации с помощью различных современных технологий и специального оборудования.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова с просьбой ответить, предполагается ли строительство полигона ТКО под утилизацию медицинских и биологических отходов на границе Бердска и Искитимского района.

