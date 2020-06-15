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Сутки без инсулина — смерть: Отказали в лекарстве диабетику в горбольнице Бердска из-за его отсутствия

22:15 15.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Главврач горбольницы Алла Дробинская уверила, что необходимый запас инсулина имеется. Если у бердчанки есть какие-то проблемы, она рассмотрит вопрос, но не на условиях анонимности.

Сутки без инсулина — смерть: Отказали в лекарстве диабетику в горбольнице Бердска из за его отсутствия
Врач в поликлинике отказала пациентке в выдаче инсулина

Отказала в выдаче инсулина пациентке эндокринолог в Бердске. Якобы из-за его отсутствия в бердских аптеках.

По словам бердчанки Вероники, инсулин «исчез» еще в конце мая. Она была на приеме у эндокринолога 30 мая, и врач ей пояснил, что инсулина нет и когда будет, неизвестно. 10 июня она опять обратилась к эндокринологу за выдачей лекарства.

— Какую-то «ручку» из-под полы выдали. И опять сказали, что инсулина нет и когда будет, неизвестно, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Вероника.

На прошлой неделе бердчана звонила в Новосибирскоблфарм, и там ей ответили, что инсулин есть в нужных количествах и в связи с пандемией был отгружен еще в 15 числах апреля в аптеки Бердска.

— Интересно получается: одни говорят — отгрузили, другие — не поступало.

У Вероники был небольшой запас инсулина — высылала знакомая из Санкт-Петербурга. «Ручка», которую выдал врач, скоро закончится, отметила бердчанка.

— Лекарство очень дорогое, его еще и тяжело купить. Оно в одной или двух аптеках, и то в Новосибирск придется ехать. Сейчас пандемия — сильно не наездишься. Перебои с инсулином бывали и раньше. Я и раньше часто ругалась. На бердскую поликлинику шесть жалоб написала. Если нет инсулина, то ты просто умираешь. Сутки, и считай ты умер. В 2015 мне не выдали лекарство, благо был знакомый в больнице на ул. Арбузова. Попросила положить меня, потому что реально было нечего ставить. И меня положили. Пока лежала, написала жалобу в министерство здравоохранения, и там начали разбираться. Через месяц я выписалась из больницы, и мне лекарство выдали. У меня такое ощущение, что инсулин выдают выборочно. У меня как-то не очень легкие отношения с эндокринологом Я с ней постоянно ругаюсь. Жалоб кучу написала. Она сидит на своем месте и ничего не знает. Ей задаешь вопросы как врачу, а она: «не знаю, сделай что-нибудь, увеличь или уменьши дозу». Это называется консультация врача? — пояснила бердчанка.

Узнав о подобном заявлении, главврач бердской горбольницы Алла Дробинская подчеркнула, что зная только имя бердчанки, сложно разобраться в ситуации. Анонимность не объективна, и что-то по данному вопросу она ничего не может сказать, акцентировала главврач. Руководитель ЦГБ была готова поговорить с бердчанкой о проблеме. И попросила контактный телефон, если он имеется. Но Вероника отказалась называть свое имя и давать номер телефона.

На самом деле, инсулин есть в аптеках города, отметила Алла Николаевна.

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От редакции

У вас есть проблемы с получением инсулина?

Аноним, 15 июня 2020 15:48
Умирающих диабетиков будет спасать главврач Бердска.
Лично.
В ручном режиме.
Остальные - ждите лекарства, пока не начнете умирать.
Аноним, 15 июня 2020 16:07
НВР: Если главврач говорит что лекарство есть, то почему эндокринолог отказывает. Тем более раз это может убить девушку. Странно. И если так всё плохо, к чему эта анонимность?
Аноним, 15 июня 2020 17:27
Да брешит ента Вераника. В прошлом месяце обратились за лекарством для родственика, так нам выдали норму за два месяца, чтобы мы не ходили по поликлиникам. Последний год проблем с инсулином не наблюдается.

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