Чем опасна метеозависимость? Советы для метеочувствительных людей

Симптоматика метеозависимости очень схожа с рядом других заболеваний, и в такой период люди без всяких назначений врача начинают пить горсти таблеток от чего угодно.

Метеозависимостью страдают лишь 10% людей по всему земному шару

Практически каждый месяц метеочуствительные люди чувствуют на себе такое явление, как магнитная буря. Зная свою «зависимость» от солнечной активности, такие люди внимательно следят за графиком магнитных бурь ежемесячно.

Опасна ли метеозависимость

Метеозависимостью страдают лишь 10% людей по всему земному шару, об этом говорят ученые. Но многие эксперты уверены — цифра некорректна в связи с тем, что болезнь плохо диагностируется, а многие люди даже не обращаются за помощью к медикам. Этим-то и опасно заболевание. Симптоматика метеозависимости очень схожа с рядом других заболеваний, и в такой период люди без всяких назначений врача начинают пить горсти таблеток от чего угодно — как от головной боли, так и для коррекции артериального давления. А бесконтрольное применение лекарственных средств может серьезно подкосить ваше здоровье.

Что же нужно делать метеочувствительным людям?

Внимательно изучить график магнитных бурь и подготовиться к периоду геомагнитных колебаний. Не планировать в такие дни никаких важных встреч, по возможности сократить общение с другими людьми. При необходимости обратиться к врачу, чтобы он подсказал, какие препараты с учетом вашего организма стоит принимать в этот промежуток времени.

Источник: Пронедра