Зачем кричат «Горько!» и считают поцелуи на свадьбе

Достоверной информации о том, почему принято считать поцелуи жениха и невесты на свадьбе нет. Единственное предположение состоит в том, что сколько раз новобрачные поцелуются в день заключения брака, столько лет вместе и проживут.

По одной из версий, слово «горько» стали выкрикивать на свадьбах после того, как возник интересный обычай

Интересно знать зачем на свадьбе кричат «Горько!» и считают поцелуи согласно народной примете и откуда пришла традиция. Корни обычая уходят далеко в историю, обрастая поверьями и легендами. Версий свадебного обряда сразу несколько и сложно понять, какой из них правдивый. Но без криков «Горько!» и поцелуев новобрачных не обходиться ни один обряд бракосочетания.

История обряда кричать Горько и считать поцелуи на свадьбе

По одной из версий, слово «горько» стали выкрикивать на свадьбах после того, как возник интересный обычай: невеста обходила с полной стопкой водки гостей, принимая от них поздравления и угощая в благодарность спиртным напитком.

Поскольку алкоголь имел горький вкус, то после того, как человек выпивал предложенные ему напиток, он громко кричал «Горько!».

В те дни невесту целовали гости, насыпая на поднос деньги, а не жених. Но со временем обычай видоизменился, и в наши дни новобрачную под возгласы присутствующих целует ее избранник.

Второй вариант возможного происхождения свадебной традиции — возможность «подсластить» горечь спиртных напитков, которые принято пить на свадьбе, яркими впечатлениями от поцелуев недавно сочетавшейся браком, счастливой пары.

Так гости намекают жениху с невестой о том, что пить водку им не вкусно, ведь она горчит, тем самым призывая сделать напитки в их бокалах более приятной на вкус, целуясь.

Народная примета расскажет почему на свадьбе кричат Горько

Еще одна версия гласит следующее: слово «Горько!» на свадьбе произносят из сожаления по беззаботному периоду жизни, юности. Ведь до того, как молодые люди связывают себя обязательствами, они ведут веселый образ жизни, участвуя во всевозможных развлечениях. Всего этого они лишаются после официальной смены статуса на семейный.

Получается, что обретая счастья в семейной жизни, людям приходиться жертвовать чем-то другим, от того и так горько.

Народная примета гласит, что желая счастья молодым, гости должны кричать им «Горько!», а их родителям — «Сладко!», поскольку те радуются тому, что их дети смогли встретить друг друга и объединить две судьбы в одну.

До этого парень и девушка маялись, им было горько, пока они не встретили свою вторую половинку.

Родители новобрачных целуются, тем самым подавая пример молодым, как им сделать свою жизнь «сладкой».

Почему на свадьбе гости считают поцелуи молодоженов

Достоверной информации о том, почему принято считать поцелуи жениха и невесты на свадьбе нет. Единственное предположение состоит в том, что сколько раз новобрачные поцелуются в день заключения брака, столько лет вместе и проживут.

Это же относится и к продолжительности поцелуя: чем дольше он длиться, тем боле долговечной будет семья молодой пары.

Кто знает об этой примете, те стараются на протяжении всего дня, когда их союз был узаконен, целоваться без устали, долго и с радостью.

Так они пытаются продлить счастливый момент своего объединения на долго, а лучше — на всю жизнь.

Гости не должны портить праздники жениху с невестой, заставляя целоваться каждые несколько минут, выкрикивая слово «Горько!» слишком назойливо.

Источник: rsute.ru