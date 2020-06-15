Впала в кому в своем кабинете и умерла лжехирург Алена Верди

Тело направлено на судмедэкспертизу. 4 июня должно было состояться очередное заседание суда по уголовному делу.

Верди обвиняют в семи эпизодах

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в уродовании пациенток.

Напомним, 30 мая фигурантка уголовного дела нарушила домашний арест. Ее обнаружили без сознания в косметологическом кабинете. Верди впала в кому, ее госпитализировали в реанимацию.

По информации РЕН ТВ, Верди умерла 15 июня в 5:50, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу.

4 июня должно было состояться очередное заседание суда по делу лжехирурга. Из-за неявки обвиняемой слушания были перенесены.

Напомним, Верди обвиняют в семи эпизодах. Ее экс-клиентки заявили, что получили тяжкий вред здоровью из-за ненадлежащего оказания медуслуг.

По версии следствия, в период с марта 2015 года по октябрь 2017 года лжехирург, выдавая себя за опытного специалиста, оказывала услуги жительницам Краснодарского края. Обвиняемая проводила операции не только в частной клинике, но и у себя дома.

По месту жительства у Верди были проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, препараты для анестезии.



Источник: ren.tv