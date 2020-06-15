15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Впала в кому в своем кабинете и умерла лжехирург Алена Верди

15:54 15.06.2020 Фото: ren.tv
0

Тело направлено на судмедэкспертизу. 4 июня должно было состояться очередное заседание суда по уголовному делу.

Впала в кому в своем кабинете и умерла лжехирург Алена Верди
Верди обвиняют в семи эпизодах
Сюжет: Бьюти-бум
Впала в кому в своем кабинете и умерла лжехирург Алена Верди

Впала в кому в своем кабинете и умерла лжехирург Алена ВердиКак в 50 лет выглядеть на 35 женщине БердскаЕщё 4 новости

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в уродовании пациенток.

Напомним, 30 мая фигурантка уголовного дела нарушила домашний арест. Ее обнаружили без сознания в косметологическом кабинете. Верди впала в кому, ее госпитализировали в реанимацию.

По информации РЕН ТВ, Верди умерла 15 июня в 5:50, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу.

4 июня должно было состояться очередное заседание суда по делу лжехирурга. Из-за неявки обвиняемой слушания были перенесены.

Напомним, Верди обвиняют в семи эпизодах. Ее экс-клиентки заявили, что получили тяжкий вред здоровью из-за ненадлежащего оказания медуслуг.

По версии следствия, в период с марта 2015 года по октябрь 2017 года лжехирург, выдавая себя за опытного специалиста, оказывала услуги жительницам Краснодарского края. Обвиняемая проводила операции не только в частной клинике, но и у себя дома.

По месту жительства у Верди были проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, препараты для анестезии.

Источник: ren.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Интересна ее история?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

14 % сдавших на коронавирус жителей Москвы имеют антитела
17:20 15-06-2020
14 % сдавших на коронавирус жителей Москвы имеют антитела
БердскПусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска
17:15 15-06-2020
Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска
Тест выявляет СOVID-10 за 10 минут, разработка России
17:00 15-06-2020
Тест выявляет СOVID-10 за 10 минут, разработка России
БердскЗа нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
16:45 15-06-2020
За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде 14
16:35 15-06-2020
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу ПРИЕМЩИКА ТОВАРОВ
16:31 15-06-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу ПРИЕМЩИКА ТОВАРОВ
Умерли 143 человека от COVID-19 за сутки в России, всего 7 091 жертва на 15 июня
16:30 15-06-2020
Умерли 143 человека от COVID-19 за сутки в России, всего 7 091 жертва на 15 июня
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
16:24 15-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 67
16:21 15-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскНапавший на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года получил полгода исправительных работ в Бердске
16:15 15-06-2020
Напавший на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года получил полгода исправительных работ в Бердске