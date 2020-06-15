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Закатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска

16:15 15.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Строительство 1,2 км дорог для «южан» стало возможным благодаря детсаду и школе. Контракт заключен с компанией «ДорСиб плюс». Гарантия — 6 лет. Сделают тротуары, освещение и ливневку.

Закатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска
Грунтовые дороги в Южном микрорайоне Бердска постепенно покрывают асфальтом

Аукцион на строительство дороги в Южном микрорайоне Бердска возле новой школы выиграла компания «ДорСиб плюс». За 39,3 млн. рублей, снизив первоначальную стоимость работ на 1,2 млн, дорожники до конца лета проложат почти 1,2 км проезжей части с тротуарами и ливневкой. Контракт заключен, судя по информации на портале госзакупок, сегодня, 15 июня.

Закатают в асфальт дорогу по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, также по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина. Первый участок — это продолжение дороги, которую построили в 2019 году перед открытием нового детского сада в Южном по соседству со строящейся большой школой.

Деньги на дорогу выделили по госпрограмме «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Проект рассчитан на два года — до 1 июня 2022-го.

По ул. Поэта Сорокина от пересечения с ул. Лунная до пересечения с ул. Рогачева на первом этапе построят 227 метров дороги, на втором — 554. По ул. Купца Горохова от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина проложат 395 метров асфальта. Появятся дроги в две полосы шириной 7 метров.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил, что в этом году продолжат обустраивать транспортную развязку вокруг учебных заведений в Южном:
— Мы продолжаем реализовать проект. В прошлом году мы сделали часть дороги от Лунной до Купца Горохова, включая перекресток. А сейчас тянем дальше — от Купца Горохова до ул. Рогачева. Она проедет мимо школы, где мы сделаем парковки, чтобы люди могли по Рогачева проезжать, по тротуару пройти. Поставим освещение, ограждение.

Захаров доволен тем, что победителем аукциона стал «ДорСиб плюс», знакомство с которым у Бердска началось еще в 2015 году с реконструкции ул. Ленина.
— Подрядчик начали подготовительные работы. Идет закупка материалов. Зачем делать «корыто», если нет материалов? Лотки нужно купить для водоотведения. Рассчитываю, что 15-18 июня уже выйдут на объект, — сообщил вице-мэр, выразив уверенность, что к 1 сентября дорогу у школы построят.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019 года сдали дорогу по ул. Купца Горохова, которая ведет к новому детсаду и строящейся школе. Проезжая часть обошлась бюджету в 70 млн рублей. Это с учетом трех этапов строительства дороги, в том числе кругового объезда. И тогда строил дорогу «ДорСиб Плюс».

Теперь заасфальтируют соседние улицы, чтобы подъезжать к учебным заведениям было проще. Жители Южного микрорайона давно просили закатать в асфальт их грунтовые дороги. И вот постепенно цивилизованное передвижение на транспорте доходит и до них.

По оценке Захарова, именно образовательные учреждения стали локомотивом прокладки асфальтированных дорог в Южном микрорайоне. И строят их по новому ГОСТу с уникальным асфальтобетоном, как на Красном проспекте в Новосибирске.

справка

Установлены гарантийные сроки на новые дороги в Южном микрорайоне: земляное полотно — 8 лет, основание дорожной одежды — 6 лет, нижний слой покрытия — 5 лет, верхний слой покрытия — 6 лет, водопропускные трубы — 6 лет, барьерное ограждение (металлическое) — 5 лет, дорожные знаки — 2 года, разметка термопластиком — 1 год.

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От редакции

Дороги в Бердске становятся лучше?

Аноним, 15 июня 2020 16:28
НВР: это видят все кто ездит.
Вопрос: а когда Рогачева сделают от Российской до Космической?

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