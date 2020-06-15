15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

7,9 млн человек заразились COVID-19 в мире на 15 июня

16:00 15.06.2020 Фото: Роспотребнадзор
0

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

7,9 млн человек заразились COVID 19 в мире на 15 июня
Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В мире по состоянию на 15.06.2020 зарегистрировано 7 905 466 подтверждённых случаев (прирост за сутки 124 045 случаев; 1,59%), 435 328 летальных исходов (прирост за сутки 3096; 0,72%).
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (3842283 и 59980 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (1830).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 14.06.2020 досмотрено 5 623 733 человек, за этот период выявлено 618 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший
не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 589 212 человек, по состоянию на 14.06.2020 под контролем остаются 316 683 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 542 обсерватора на 52 993 места, из них развернуто 335 обсерваторов на 36 877 мест, где размещено 11 374 человека.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 14.06.2020 проведено 15 161 152 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 270 нормативных, методических и рекомендательных документов.

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней.

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19».

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Источник: Роспотребнадзор

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

14 % сдавших на коронавирус жителей Москвы имеют антитела
17:20 15-06-2020
14 % сдавших на коронавирус жителей Москвы имеют антитела
БердскПусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска
17:15 15-06-2020
Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска
Тест выявляет СOVID-10 за 10 минут, разработка России
17:00 15-06-2020
Тест выявляет СOVID-10 за 10 минут, разработка России
БердскЗа нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
16:45 15-06-2020
За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде 14
16:35 15-06-2020
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу ПРИЕМЩИКА ТОВАРОВ
16:31 15-06-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу ПРИЕМЩИКА ТОВАРОВ
Умерли 143 человека от COVID-19 за сутки в России, всего 7 091 жертва на 15 июня
16:30 15-06-2020
Умерли 143 человека от COVID-19 за сутки в России, всего 7 091 жертва на 15 июня
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 121
16:24 15-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 67
16:21 15-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскНапавший на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года получил полгода исправительных работ в Бердске
16:15 15-06-2020
Напавший на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года получил полгода исправительных работ в Бердске