Вам полагается ежемесячная выплата в 12 000 рублей из материнского капитала? Посчитаем доход

Семья должна иметь доход не больше 25 тыс. рублей в месяц на каждого, чтобы иметь право на доплаты из средств маткапитала.

Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом

Изменился расчет периода предоставления сведений о доходах для получателей ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Федеральным законом №125-ФЗ внесены изменения для получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала, а именно меняется принцип расчета периода, за который семьей предоставляются сведения о доходах. Данные по-прежнему нужны за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату – 4 июня 2020 года. Раньше мама представляла сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, т.е. за период с июня 2019 г. по май 2020 г. По новым нормам нужно вернуться на шесть месяцев назад — это декабрь 2019 года — и взять предшествующие декабрю 12 месяцев. Таким образом, владельцу государственного сертификата на материнский капитал, желающему получать ежемесячную выплату из средств маткапитала и подавшему заявление в мае текущего года, необходимо представить сведения о доходах членов семьи за период с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года.

Напомним, право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее. Для определения права на нее используется критерий нуждаемости, а именно — среднедушевой доход семьи.

С 1 января 2020 года ежемесячную выплату могут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превысит двукратную величину прожиточного минимума за II квартал предшествующего года (ранее использовалась полуторакратная величина) в соответствующем регионе. Размер прожиточного минимума трудоспособного лица за 2 квартал 2019 года в Новосибирской области составил 12 486 рублей. Таким образом, 2-кратный «рубеж» на одного члена семьи в нашем регионе составляет в 2020 году 24 972 рубля (почти 100 тысяч рублей в месяц на четверых). Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в текущем году — 12 037 рублей.

Всего в Новосибирской области получателями ежемесячной выплаты с января 2018 года стали почти 5 тысяч семей. Обращаем внимание, что в случае окончания срока ее выплаты в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок получения этой меры поддержки. Для тех, у кого срок выплаты истек с 1 января до 1 апреля 2020 года, выплата будет продлена также в беззаявительном порядке (при согласии получателя) с 1 апреля текущего года.