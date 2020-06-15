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Сбил двух сестер на велосипеде 10 и 5 лет 17-летний водитель без прав на мотоцикле Motoland-Forester на Алтае

18:13 15.06.2020, Как наказать? Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай
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Двигаясь по сельской улице, юноша попытался избежать столкновения перед внезапно появившемся на дороге велосипедистом. В результате подросток выехал на обочину дороги, где были девочки.

Сбил двух сестер на велосипеде 10 и 5 лет 17 летний водитель без прав на мотоцикле Motoland Forester на Алтае
В результате ДТП обе девочки, с травмами различной степени тяжести, были госпитализированы в районную больницу

13 июня около 13:12 часов в селе Жана-Аул Кош-Агачского района, в районе дома № 3 по улице Абдрашита, произошло ДТП.

17-летний житель села Тобелер, не имеющий права управления транспортными средствами, сел за руль мотоцикла Motoland-Forester-KT-200.

Двигаясь по сельской улице, юноша попытался избежать столкновения перед внезапно появившемся на дороге велосипедистом. В результате подросток выехал на обочину дороги, где допустил наезд на велосипед, под управлением 10-летней жительницы села Кош-Агач. Девочка ехала со своей пятилетней сестрой.

В результате ДТП обе девочки, с травмами различной степени тяжести, были госпитализированы в районную больницу. Несовершеннолетний водитель мотоцикла не пострадал. Юноша был трезвый. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Алтай

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