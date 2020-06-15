Проверят ли наличие брака у приехавших на отдых в один гостиничный номер пар, разъяснил Ростуризм

У приехавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом. В ведомстве отметили, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным, за исключением семейного». При этом позже представители Роспотребнадзора уточнили, что окончательное решение останется за отелями и гостиницами.
Кроме того, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Российской газетой» рассказал, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи. Он отметил, что поселить вместе можно как пары, так и приехавших вместе друзей.
Источник: РИА Новости