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Проверят ли наличие брака у приехавших на отдых в один гостиничный номер пар, разъяснил Ростуризм

18:05 15.06.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом. В ведомстве отметили, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным, за исключением семейного».

Проверят ли наличие брака у приехавших на отдых в один гостиничный номер пар, разъяснил Ростуризм
Туристическая отрасль несёт убытки

У приехавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом. В ведомстве отметили, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным, за исключением семейного». При этом позже представители Роспотребнадзора уточнили, что окончательное решение останется за отелями и гостиницами.

Кроме того, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с «Российской газетой» рассказал, что проживать в одном номере могут не только члены одной семьи. Он отметил, что поселить вместе можно как пары, так и приехавших вместе друзей.

Источник: РИА Новости

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