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За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска

16:45 15.06.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Помимо этого суд вынес решение заплатить за юридические и медицинские услуги пострадавшей стороне, а также назначил виновному полгода исправительных работ.

За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Суд вынес решение по делу о нападении на школьницу 8 июня

Полгода исправительных работ, выплату морального ущерба и возмещение адвокатских и медицинских услуг назначил суд 8 июня напавшему на школьницу в подъезде многоэтажки в Бердске.

Сумма морального ущерба составила 50 тыс. рублей и плюс к этому возмещение адвокатских и медицинских услуг в размере 28 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 15 июня отец пострадавшей девочки Иван Почевалов.

Суд вынес решение 8 июня. И у Почевалова по нему неоднозначное мнение:

-С учетом того, что он сделал, да справедливо. А что у него было в голове и что он хотел сделать — никто же не знает, и сам он не сознается в этом. Он потенциально опасен. У него три «ходки» было, последняя — 11 лет. Человек из тюрем просто не вылазит. Все рецидивы: грабежи, грабежи, грабежи. Конечно, он опасен. Вроде, у него непогашенная судимость. Он на учете стоит. Но наша полиция за ним что ли ходит? По идее, такому человеку браслет нужно одевать, чтобы отслеживать, где он есть, пока судимость, — подчеркнул Иван Почевалов.

Насчет выплат бердчанин не испытывает иллюзий — если будут приходить, то копейки. Но с должниками работают судебные приставы, будут его трясти, к тому же он будет работать, назначат исправительные работы — будет платить, подчеркнул Иван Почевалов.

— Если его реально посадили бы, было бы поспокойнее. Ну, посадят его на 2-3 года, выйдет и то же самое будет.

После нападения дочь Ивана два месяца боялась заходить в подъезд. С ней работал психолог. Время лечит. Теперь все нормально.

— Конечно, меры безопасности соблюдает. С другой стороны, положительной, она получила хорошую школу быть ко всему внимательной, оглядываться почаще, не заходить в подъезд с незнакомыми людьми.

Иван Почевалов уверен, что если они не взялись бы за дело сами, то обидчик их дочери остался бы безнаказанным.

— Пусть он будет платить 10 лет. Это не важно — все равно наказание понесет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», завершилось дело о нападении мужчины на школьницу в подъезде многоэтажки. Суд назначил подсудимому полгода исправительных работ и возмещение морального вреда.

Напомним, 17-летняя школьница возвращалась с праздника в честь Дня знаний 1 сентября 2019 года, когда перед дверью своей квартиры получила несколько ударов по голове от мужчины. Она закричала, это услышали родители и выбежали на лестничную площадку. Отец бросился догонять нападавшего, но не успел его задержать. Иван Почевалов обратился в соседний магазин за видео. Также он разместил на своей странице Вконтакте обращение с розыском очевидцев. Именно там он и нашел очевидицу нападения.

После происшествия отец девочки взял видео с камер наблюдения в ближайших магазинах и отнес в полицию. Школьница опознала нападавшего. Также Иван Почевалов узнал имя и даже адрес проживания мужчины, эти данные он также сообщил полицейским. Вскоре подозреваемый дал признательные показания, но так и не был задержан.

Иван Почевалов подал частный иск в суд на напавшего на его дочь мужчину. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

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