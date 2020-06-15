Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска

Из-за пандемии коронавируса жители Бердска переносят свадьбы на осень и 2021 год. Ерохин рассказал, как он готовится к «своему сезону».

Илья Ерохин мечатет жить в Бердске

Успех любого торжества во многом зависит от профессионализма ведущего. Именно ведущий играет первую скрипку на празднике. За плечами у ведущего Ильи Ерохина — десятки светских мероприятий, свадеб. В пандемию коронавируса свадьбы перенесли на осень. Несколько бердчан, заказавшие праздники, отложили их на 2021 год, рассказал ведущий. Илья ждет этого времени и готовится.

Авторский стиль Ерохина — приятная атмосфера, ненавязчивая легкость, тактичный юмор. Как ему это удается без конкурсов из разряда «карандаш в бутылку», переодеваний, лопаний шариков причинными местами?

— В моем понимании ведущий – не просто человек с микрофоном, это и организатор и дизайнер и декоратор. Успех праздника складывается из 1000 мелочей. Он должен разбираться во всех аспектах мероприятия и понимать, каким образом эти аспекты устроены. Ведущему и заказчику важно быть на одной волне. Как не бывает двух одинаковых людей, не бывает одинаковых свадеб, молодоженов и гостей. Каждый праздник – особенный, — считает герой рубрики «Курьер. Среда.Бердск»«Профессионалы XXI века» Илья Ерохин.

Для ведущего из Новосибирска традиции и обряды на свадьбах занимают особое место. Наиболее трогательные традиции – это первый танец молодых и вынос свадебного торта. Чаще всего на глазах мам в этот момент появляются слезы радости.

Во время первого танца жених и невеста находятся в центре внимания всех собравшихся, это очень»» волнительно и приятно.

Бердск — идеальный город для жизни

Что касается фишек – это каждый раз что-то новое, каждый сценарий проработан до мелочей. Но всегда остается место для экспромта. Все мы знаем, что хорошая импровизация – это долгая и кропотливая репетиция.

Свадебный ведущий считает, что самая главная ошибка — выбор ведущего по интернету без личной встречи с ним.

Это чревато большими разочарованиями. Выбирать ведущего нужно сердцем и душой. Ведущий на вечер становится частью вашего праздника, поэтому человек должен вам импонировать.

Успех праздника складывается из большого количества пазлов: настрой заказчика и гостей, профессионализм ведущего и его команды, хорошие организаторы и качественные артисты. Большое значение имеет место. Для лета идеальный вариант — выездная регистрация.

По словам ведущего, успех праздника напрямую зависит от наряда жениха и невесты. Платье должно быть удобным. В костюме жениху должно быть комфортно.



— Пусть жених хоть в розовых носках будет или совсем без них, главное, чтобы ему было комфортно, — рассказал Илья.

Время, проведенное с семьей, — идеальный отдых для жителя Новосибирска. Он благодарен за поддержку и вдохновение от своей половинки. У Ильи живет теща в Бердске. Он каждую неделю приезжает в гости и мечтает переехать жить в наш маленький, уютный городок.

— Бердск — идеальный город для жизни: он гармонично сочетает природу с инфраструктурой. Я обожаю прогулки в лесу, на берегу, — резюмировал сибиряк.