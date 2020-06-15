15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ

22:30 15.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
2 0

В больнице на входе стоит контейнер с чистыми бахилами, антисептик и даже коробка с одноразовыми бесплатными масками.

Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ
При входе в отделение посетители надевают маски

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в рубрику «Сообщи свои новости» обратился читатель с просьбой проверить насколько соблюдается масочной режим в кардиологии Бердска на Пушкина, 172. По словам читателя, там масками не обеспечен даже персонал, впрочем как и перчатками, бахилами,спиртом и т. д.

Нам не удалось попасть в стационар больницы, но мы провели проверку на соблюдение масочного режима и карантинных мер в детской поликлинике и Бердской центральной городской больницы.
В ЦГБ Бердска на входе стоит контейнер с чистыми бахилами и имеется антисептик.

Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ
Во взрослом отделении больницы есть бахилы и средство для обработки рук

Отношение к масочному режиму у большинства посетителей больницы скептическое. Многие говорят, что устали носить маску и тема с карантином является очень надоедливой. Но есть те, которые отвечали на данный вопрос с удовольствием и признавали тот факт, что маска — хорошее средство индивидуальной защиты и является необходимостью в связи с распространенностью профилактических мер.

— Ношение масок — необходимое условие в период предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вы защищаете не только себя, но и других людей,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» один из посетителей больницы.

Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ
Один из жителей Бердска считает, что маску носить необходимо, тем самым вы защищаете своё здоровье и здоровье других людей

По словам сотрудников, детская поликлиника в должной мере обеспечена одноразовыми средствами индивидуальной защиты не только для детей, но и для взрослых. Запись в регистратуре ведется в маске. Практически все посетители приходят в масках, редко кто подходит к столику с необходимыми принадлежностями. Контроль за посетителями ведётся строго врачами больницы.

Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ
Сотрудники в детской больнице все в масках

Вход в поликлинику осуществляется в бахилах. У посетителей есть возможность обработать руки и взять чистую маску.

Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ
В детской больнице на входе есть антисептик для рук и одноразовые маски для взрослых

Напоминаем, что до 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, обязательно в защитных масках нужно появляться в транспорте, аптеках, магазинах, на рабочем месте, вокзалах и в аэропорту.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Носите маску в больницах?

Аноним, 15 июня 2020 19:32
даже бахилы есть, хоть какая то польза от вируса
Пип, 15 июня 2020 23:46
А одноразовые маски, прям маски? Или тряпочки из салфеток или туалетной бумаги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
23:26 15-06-2020
Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
23:09 15-06-2020
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
БердскДокричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме 1
23:00 15-06-2020
Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме
БердскЗакатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска 1
23:00 15-06-2020
Закатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска
Зачем кричат "Горько!" и считают поцелуи на свадьбе
22:59 15-06-2020
Зачем кричат
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 155
22:55 15-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть 1
22:50 15-06-2020
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть
БердскЗа нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска 3
22:45 15-06-2020
За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 1
22:42 15-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело
22:36 15-06-2020
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело