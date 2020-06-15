Бахилы, антисептик и маски: соблюдение масочного режима после обращения жителей проверил «Курьер. Среда. Бердск» в ЦГБ

В больнице на входе стоит контейнер с чистыми бахилами, антисептик и даже коробка с одноразовыми бесплатными масками.

При входе в отделение посетители надевают маски

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в рубрику «Сообщи свои новости» обратился читатель с просьбой проверить насколько соблюдается масочной режим в кардиологии Бердска на Пушкина, 172. По словам читателя, там масками не обеспечен даже персонал, впрочем как и перчатками, бахилами,спиртом и т. д.

Нам не удалось попасть в стационар больницы, но мы провели проверку на соблюдение масочного режима и карантинных мер в детской поликлинике и Бердской центральной городской больницы.

В ЦГБ Бердска на входе стоит контейнер с чистыми бахилами и имеется антисептик.

Во взрослом отделении больницы есть бахилы и средство для обработки рук

Отношение к масочному режиму у большинства посетителей больницы скептическое. Многие говорят, что устали носить маску и тема с карантином является очень надоедливой. Но есть те, которые отвечали на данный вопрос с удовольствием и признавали тот факт, что маска — хорошее средство индивидуальной защиты и является необходимостью в связи с распространенностью профилактических мер.

— Ношение масок — необходимое условие в период предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вы защищаете не только себя, но и других людей,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» один из посетителей больницы.

Один из жителей Бердска считает, что маску носить необходимо, тем самым вы защищаете своё здоровье и здоровье других людей

По словам сотрудников, детская поликлиника в должной мере обеспечена одноразовыми средствами индивидуальной защиты не только для детей, но и для взрослых. Запись в регистратуре ведется в маске. Практически все посетители приходят в масках, редко кто подходит к столику с необходимыми принадлежностями. Контроль за посетителями ведётся строго врачами больницы.

Сотрудники в детской больнице все в масках

Вход в поликлинику осуществляется в бахилах. У посетителей есть возможность обработать руки и взять чистую маску.

В детской больнице на входе есть антисептик для рук и одноразовые маски для взрослых

Напоминаем, что до 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, обязательно в защитных масках нужно появляться в транспорте, аптеках, магазинах, на рабочем месте, вокзалах и в аэропорту.