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Готовил взрывные устройства и «коктейли Молотова» для массового убийства в своей школе 14-летний подросток в Волгоградской области

18:09 15.06.2020 Фото: СК РФ
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В настоящее время подросток задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Готовил взрывные устройства и «коктейли Молотова» для массового убийства в своей школе 14 летний подросток в Волгоградской области
В настоящее время подросток задержан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом).

По данным следствия, сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые «Коктейли Молотова». По данному факту незамедлительно были организованы оперативные мероприятия, в рамках которых преступная деятельность подростка была пресечена. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.

В настоящее время подросток задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности подростка указали следователям участки местности, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

Школьнику уже предъявлено обвинение. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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