Высадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска а сентябре-2020

Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Меняют асфальт, строят летний водопровод. Следующий этап — монтаж лавочек и урн на парковых аллеях.

В сентябре на аллеях парка появятся деревья

Парк благоустраивают по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывают летний водопровод, выводят колодцы. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

— В сентябре 2020 года будут высаживать деревья. Полутора- и трехметровые березы, липы, вяз, рябины, ели, лиственницы появятся в городском парке Бердска, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов 15 июня.

Во сколько обойдется озеленение бердского парка, читайте — в ближайшее время.