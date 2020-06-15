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Высадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска а сентябре-2020

20:02 15.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Меняют асфальт, строят летний водопровод. Следующий этап — монтаж лавочек и урн на парковых аллеях.

Высадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска а сентябре 2020
В сентябре на аллеях парка появятся деревья

Парк благоустраивают по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывают летний водопровод, выводят колодцы. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

— В сентябре 2020 года будут высаживать деревья. Полутора- и трехметровые березы, липы, вяз, рябины, ели, лиственницы появятся в городском парке Бердска, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов 15 июня.

Во сколько обойдется озеленение бердского парка, читайте — в ближайшее время.

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От редакции

Какие деревья нужно высадить в горпарке?

Аноним, 15 июня 2020 20:29
Упор на вечно ЗЕЛЕНЫЕ, для Сибири

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