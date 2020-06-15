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По 16 секунд на каждое из 111 дел о нарушении самоизоляции потратил судья в Татарстане

18:16 15.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Все административные протоколы он успел рассмотреть за полчаса. В Бердске с 1 по 15 июня городской суд вынес решения по 20 административным делам по масочному режиму.

По 16 секунд на каждое из 111 дел о нарушении самоизоляции потратил судья в Татарстане
В Татарстане судья рассмотрел за полчаса 111 протоколов о нарушении самоизоляции

В Татарстане зампредседателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов за 27 мая рассмотрел 252 протокола о нарушении режима самоизоляции. На рассмотрение одного дела он тратил менее трех минут, подсчитал «Дождь».

Между 14:00 и 14:30 Хасимов рассмотрел 111 протоколов — по 16 секунд на дело, отмечает издание.

Судьи не только рассматривали по сотне протоколов за нарушение самоизоляции в день, но и копировали решения. При этом менялись только персональные данные. 7 мая судья Октябрьского районного суда Уфы Тимур Багаутдинов вынес решения по 90 протоколам — они дословно совпадают.

В некоторых регионах при одинаковых обстоятельствах нарушения самоизоляции суды выносили более суровые решения, чем в других. В абсолютных значениях по числу обвинительных постановлений лидирует Татарстан, за ним — Краснодарский край и Башкортостан.

В апреле и мае полиция направила в российские суды 360 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции, еще 54 тысячи штрафов москвичи получили из-за приложения «Социальный мониторинг». По подсчетам журналистов, власти оштрафовали россиян минимум на 407 миллионов рублей, а позднее эта цифра может вырасти до 636 миллионов.

10 июня стало известно, что приложение «Социальный мониторинг», контролирующее соблюдение москвичами самоизоляции, продолжит работу после снятия карантина.

Как сообщал  «Курьер. Среда. Бердск», Бердский городской суд с 1 по 15 июня рассмотрел 20 протоколов о нарушении масочного режима. Большинство нарушителей оштрафовали на 1000 рублей, некоторых наказали предупреждением. Один скандаливший в магазине покупатель в ответ на предложение надеть маску получи штраф в 2000 рублей.

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