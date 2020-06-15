Где живут самые богатые семьи России?

В средней российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат осталось максимум 37,5 тыс. рублей.

Названы российские регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

Ямало-Ненецкий округ в девятый раз подряд возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, в целом же в лидерах за 2019 год — нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка — Северный Кавказ, Псковская, Ивановская области и ряд других, свидетельствует исследование РИА Новости.

Максимально возможный остаток

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. При этом использовались прожиточные минимумы работающих и детей.

Максимально возможный остаток денежных средств скорректировали на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Федерации с разным уровнем цен. Как уточняют эксперты, в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определенно, быть не могут.

Поэтому остаток денежных средств — максимально возможное значение для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку.

ЯНАО снова в лидерах

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тысячи рублей.

В лидирующей группе рейтинга благосостояния семей по-прежнему представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры. Бессменным лидером рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ, который в девятый раз подряд занял первую строчку. По итогам 2019 года там максимальный остаток составил 88,5 тысячи рублей.

Вторую строчку заняла Сахалинская область с остатком в 72,7 тысячи рублей. Следом идут столичные регионы: в московских среднестатистических семьях остаток составляет 65,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 57,3 тысячи.

Замыкает лидирующую пятерку Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где в среднестатистической семье с двумя детьми после минимально возможных затрат остается 56,8 тысячи рублей.

Кроме вышеперечисленных, еще в шести российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень (37,5 тысячи рублей). К ним относятся: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская и Тюменская области.

Менее десяти тысяч в остатке

В десяти российских регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком после минимальных расходов остается менее десяти тысяч рублей.

В состав замыкающей рейтинг группы по итогам 2019 года входят: Республика Калмыкия (девять тысяч), Брянская область (8,9 тысячи рублей), Республика Дагестан (8,3 тысячи рублей), Республика Ингушетия (8,1 тысячи рублей), Алтайский край (7,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Чеченская Республика (4,2 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (1,02 тысячи рублей).

Исходя из полученных данных, эксперты предполагают, что в этих регионах семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двух детей без дополнительных доходов.

От десяти до 15 тысяч рублей после минимальных расходов остается в среднестатистических семьях с двумя детьми в 19 российских регионах, что также немного.

Семьям с одним ребенком легче

В российской среднестатистической семье с одним ребенком свободный денежный остаток при минимальных тратах составляет 48,2 тысячи рублей. Регионов, семьи в которых располагают большей суммой, всего 13. При этом субъектов, где максимально возможный свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 20 тысяч рублей по итогам 2019 года, — восемь.

Лидерами рейтинга в этом случае остаются те же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может располагать свободным остатком в 101,6 тысячи рублей, Сахалинская область (86,2 тысячи рублей) и Москва (76,1 тысячи рублей).

Как полагают эксперты, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается. Предыдущие несколько лет многие макроэкономические показатели демонстрировали положительную динамику, но благосостояние российских семей от этого существенно не менялось.

При этом текущий кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции, сильно ударил по многим сферам экономики, что отразится на большинстве российских семей вне зависимости от региона проживания. Поэтому, по мнению экспертов РИА Новости, ожидать существенного улучшения по итогам 2020 года не приходится, на это потребуется время.