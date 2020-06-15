Что откроется в Москве 16 июня? Новый этап снятия карантинных мер

Музеи, зоопарки, веранды, агентства недвижимости и далее по списку. Но маски в столице Собянин не отменял.

Музеи, веранды и риелторы: что откроется в Москве с 16 июня

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений. В столице откроют летние веранды кафе и ресторанов. При этом горожане должны и дальше соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

С 16 июня в Москве разрешается возобновить работу риелторским конторам, рекламным, консалтинговым и другим агентствам. Офисы риелторов будут работать по обычному графику, который действовал до карантина, и с обязательным соблюдением всех норм для сохранения здоровья клиентов и сотрудников.

Летние веранды



Рестораны и кафе в городе откроют в два этапа. С 16 июня в Москве начнут принимать посетителей около 3 тыс. веранд (столько заведений получили разрешение на монтаж летних кафе). Еще через неделю — 23 июня — возобновят работу стационарные заведения общественного питания.

Для того чтобы принять клиентов, владельцам бизнеса необходимо соблюдать список требований. К ним относятся социальная дистанция, уборка каждые два часа, наличие у официантов масок и перчаток, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей.

На портале мэра Москвы появилась карта летних веранд, где указаны адреса летних площадок. Больше половины из них расположены в Центральном округе Москвы. Напомним, что с 28 марта рестораны и кафе работали только на доставку.

ВДНХ

С 16 июня для москвичей откроются павильоны ВДНХ. Попасть туда получится только по времени, указанному в электронных билетах, которые можно купить на официальном сайте. В большинстве выставочных залов пока смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек (в зависимости от размеров помещения). Некоторые павильоны, такие как «Москвариум» и исторический парк «Россия — моя история», не ограничивают единовременное число посетителей, но будут следить за соблюдением социальной дистанции.

В музеях и павильонах ВДНХ для безопасности будут регулярно проводить дезинфекцию всех поверхностей. При этом гости должны быть в масках или респираторах, носить перчатки, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию.

Музеи

С 16 июня откроются музеи и выставочные залы. Среди тех, кто готов принять посетителей, — Еврейский музей и центр толерантности в Москве, Государственная Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке (Новая Третьяковка на Крымском Валу заработает ближе к 1 июля).

Немного позже планируют возобновить работу Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (не раньше 10 июля) и Государственный музей архитектуры имени Щусева (22–23 июня). Сотрудники начали работу над организацией безопасного посещения, закупили средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Музей также планирует запуск онлайн-продажи билетов.

Зоопарк

С 16 июня после трехмесячного карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, откроется Московский зоопарк. Он будет работать с 07:30 до 22:00. Кассы зоопарка останутся закрытыми, билеты (в том числе льготные), можно приобрести на сайте учреждения.

Внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк пока закрыты. Также ограничат пользование скамейками, беседками и детскими площадками. На прогулочных дорожках у вольеров нанесли разметку, напоминающую о соблюдении социальной дистанции.

Посетителям рекомендуется носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). В случае необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами, установленными на территории.

Спорт

Москвичам разрешено посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. С 16 июня также планируется возобновить пассажирскую навигацию по Москве-реке — можно вновь прокатиться на речном трамвайчике.

Меры безопасности



Власти Москвы сохранили требование носить маски и перчатки после отмены режима самоизоляции. Жители столицы должны носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) при посещении общественных мест и соблюдать социальную дистанцию.

С 12 мая работу в полном объеме восстановили промышленность и стройка, а с 1 июня вернулись к работе магазины непродовольственных товаров и бо́льшая часть сферы услуг. С 9 июня в городе начался поэтапный выход из режима самоизоляции: был отменен пропускной режим и график прогулок. Окончательно все карантинные меры в Москве снимут уже 23 июня, передает РБК.