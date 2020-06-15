Потерял 300 млн рублей прибыли за 3 месяца карантина ТЦ «Аура» в Новосибирске

Это потери управляющей компании, арендаторов, поставщиков, логистических, клининговых компаний, охранных агентств и других. 2000 человек могут потерять работу.

В Новосибирске подсчитали потери ТРЦ «Аура» из-за коронавируса

В Новосибирске подсчитали потери ТРЦ «Аура» из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Общая сумма упущенной прибыли оценивается в 300 млн рублей за три месяца. Это общая сумма, в которую включены потери управляющей компании, арендаторов, поставщиков, логистических, клининговых компаний, охранных агентств и других.

По информации исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгения Головчана, если ограничения не будут сняты, то около 2 тыс. человек могут потерять работу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», режим самоизоляции в Новосибирской области действует до 30 июня. Ранее губернатор региона Андрей Травников назвал условие возобновления работы крупных торговых центров. Сейчас в регионе разрешена работа магазинов с отдельным входом и площадью до 400 кв. м и небольших торговых центров – до 800 кв. м.