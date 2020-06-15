15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Потерял 300 млн рублей прибыли за 3 месяца карантина ТЦ «Аура» в Новосибирске

19:06 15.06.2020 Фото: aura.planeta-mall.ru
0

Это потери управляющей компании, арендаторов, поставщиков, логистических, клининговых компаний, охранных агентств и других. 2000 человек могут потерять работу.

Потерял 300 млн рублей прибыли за 3 месяца карантина ТЦ Аура в Новосибирске
В Новосибирске подсчитали потери ТРЦ «Аура» из-за коронавируса

В Новосибирске подсчитали потери ТРЦ «Аура» из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Общая сумма упущенной прибыли оценивается в 300 млн рублей за три месяца. Это общая сумма, в которую включены потери управляющей компании, арендаторов, поставщиков, логистических, клининговых компаний, охранных агентств и других.

По информации исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгения Головчана, если ограничения не будут сняты, то около 2 тыс. человек могут потерять работу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», режим самоизоляции в Новосибирской области действует до 30 июня. Ранее губернатор региона Андрей Травников назвал условие возобновления работы крупных торговых центров. Сейчас в регионе разрешена работа магазинов с отдельным входом и площадью до 400 кв. м и небольших торговых центров – до 800 кв. м.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соскучились по шопингу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пойти в школу 1 сентября должны ученики в Новосибирской области, заявил губернатор
21:28 15-06-2020
Пойти в школу 1 сентября должны ученики в Новосибирской области, заявил губернатор
Поят пивом на разлив с нарушением масочного режима магазины Новосибирска
21:18 15-06-2020
Поят пивом на разлив с нарушением масочного режима магазины Новосибирска
Стрельба из такси в Москве: трое ранены на Ленинском проспекте
21:08 15-06-2020
Стрельба из такси в Москве: трое ранены на Ленинском проспекте
Шак: Избил 7-месячного сына за плач пьяный отец в Екатеринбурге
20:52 15-06-2020
Шак: Избил 7-месячного сына за плач пьяный отец в Екатеринбурге
Путин: скакнула безработица на 11-16%, но не драматично 1
20:37 15-06-2020
Путин: скакнула безработица на 11-16%, но не драматично
Путин: удалось сгладить негативные последствия коронавируса для экономики и граждан
20:31 15-06-2020
Путин: удалось сгладить негативные последствия коронавируса для экономики и граждан
Путин строго спросил: как исполняют его поручения по поддержке семей с детьми и бизнеса
20:22 15-06-2020
Путин строго спросил: как исполняют его поручения по поддержке семей с детьми и бизнеса
Кровь с антителами к COVID-19 сдали 30 доноров для тяжелобольных коонавирусом в Новосибирской области
20:11 15-06-2020
Кровь с антителами к COVID-19 сдали 30 доноров для тяжелобольных коонавирусом в Новосибирской области
БердскВысадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска а сентябре-2020 1
20:02 15-06-2020
Высадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска а сентябре-2020
БердскВыходит на плато по COVID-19 Новосибирск. Коронавирус пойдет в районы
19:48 15-06-2020
Выходит на плато по COVID-19 Новосибирск. Коронавирус пойдет в районы