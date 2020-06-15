Изнасилованная и убитая 12-летняя девочка дважды обращалась в полицию. И получила отказ

Сейчас прокуратура выясняет, действия полиции и то, как работали органы власти, не сумевшие защитить ребенка.

Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по обращению изнасилованной девочки

В Красноярском крае вскрылись шокирующие подробности убийства 12-летней девочки. Как установила краевая прокуратура, жертва дважды обращалась в полицию.

Шокирующие подробности, которые предшествовали изнасилованию и убийству 12-летней девочки в Шушенском районе, стали известны сегодня, 15 июня.

Школьница дважды жаловалась в правоохранительные органы. Первый раз представитель девочки подавал заявление об изнасиловании в 2019 году, второй – об угрозах убийством, в 2020-м. Заявления не приняли. После этого 12-летнюю девочку изнасиловали несколько человек и убили. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тело 12-летней девочки нашли в заброшенном пожарном резервуаре глубиной 3 метра. Несколько дней она считалась без вести пропавшей.

Как сообщает прокуратура Красноярского края, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района в нарушение требований законодательства не проводилась индивидуальная работа с подростками, вступившими в конфликт с законом с целью предотвращения совершения ими повторных правонарушений.

Для устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц прокурором района в адрес главы Шушенского района, начальника управления образования Шушенского района и начальника МО МВД России «Шушенский» внесены представления.

По результатам прокурорской проверки отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, высказанных в адрес погибшей в феврале 2020 года, материалы направлены на дополнительную проверку в полицию.

Следственный комитет также отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения в июне 2019 изнасилования погибшей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по делу об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки задержаны трое подозреваемых. Одному из них 14 лет.