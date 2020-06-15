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Кремль не будет закрывать глаза на «раздражители» в Чехии, заявил Песков

19:37 15.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Москва сожалеет о напряженных отношениях с Прагой, но не может оставаться индифферентной к недружественным проявлениям.

Кремль не будет закрывать глаза на раздражители в Чехии, заявил Песков
Песков: В Кремле сожалеют о «раздражителях» в отношениях с Прагой

В Кремле сожалеют о «раздражителях» в отношениях с Прагой, сохраняют заинтересованность в налаживании добрых и партнерских отношений, но не могут оставаться индифферентными к недружественным проявлениям и всегда будут адекватно отвечать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи. Разумеется, мы не можем оставаться индифферентными и терпимыми к недружественным проявлениям со стороны Праги, и каждый раз мы будем отвечать адекватно, что, собственно, и происходит. Но если говорить в целом, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность… в дальнейшем налаживании и в поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о российско-чешских отношениях и высылке чешских дипломатов.

Песков отметил, что этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас происходит обострение отношений, Песков отметил, что не стал бы сейчас заниматься таким глубинным анализом, передает РИА Новости.

«Формат нашей с вами конференции это не позволяет. Повторю только еще раз: будучи заинтересованными в добрых отношениях со всеми странами, в том числе и с Чехией, мы никогда не будем закрывать глаза на недружественные проявления», — добавил Песков.

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