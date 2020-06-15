Выходит на плато по COVID-19 Новосибирск. Коронавирус пойдет в районы

С 29 мая в Новосибирской области каждые сутки фиксируют больше сотни новых заражений коронавирусной инфекцией. Треть из них происходит в семейных очагах.

Новосибирск выходит на плато по коронавирусу, сообщили в Роспотребнадзоре

Коэффициент распространения COVID-19 в регионе держится на уровне единицы. Ограничительные меры по самоизоляции ослабят, если этот показатель не будет расти.

Эпидемия коронавируса в Новосибирске практически достигла пиковых значений, город выходит на плато, сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании в региональном правительстве.

Он отметил, что инфекция может пойти в районы, поэтому там необходимо усилить противоэпидемические меры.

С 29 мая в Новосибирской области каждые сутки фиксируют больше сотни новых заражений ковид-инфекцией. Треть из них происходит в семейных очагах.

На утро 15 июня в регионе уже 4394 заболевших COVID-19, 2193 из них выздоровели, 57 — скончались, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске на понедельник выявлено 95 зараженных — плюс один за последние сутки.