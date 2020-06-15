Путин: скакнула безработица на 11-16%, но не драматично

При этом президент призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме. И похвалил, как работает мера поддержки в виде кредитов под 2% для выплаты зарплат.

Путин считает, что рост безработицы в России не так драматичен, как в других странах

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в РФ лучше, чем в других странах. Однако он призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме, передает сайт Кремля.

«Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16%», — констатировал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы. Он отметил, что в РФ до начала пандемии коронавируса уровень безработицы составлял порядка 4,5%, а сейчас составляет «в районе шести». «Поэтому она [безработица] все-таки растет у нас, нужно обратить внимание», — указал Путин, выслушав доклад министра экономического развития Максима Решетникова.

Президент обратил внимание на слова главы ведомства о том, что бизнес не сокращает персонал, старается его сохранить. «Да, действительно многие так и делают, это нужно поощрять, но все-таки сокращения есть», — подчеркнул Путин. Для примера он привел ситуацию, сложившуюся у Михаила Балабанова из Уфы, который вынужден был покинуть прежнее место работы и теперь ищет новое. Глава государства во время нынешнего совещания поговорил с Балабановым по видеосвязи. «Михаил Юрьевич Балабанов как раз сказал, что был вынужден уйти с работы, ничего не поделаешь, так сложилась ситуация», — заметил президент.

Президент похвалил то, как на практике работает мера поддержки в виде кредитов под 2% для выплаты зарплат. «Это очень хорошо, и то, что своевременно увеличили ресурсы на эту меру поддержки, тоже хорошо», — сказал он. При этом глава государства посоветовал «смотреть, как уровень зарплаты сохраняется в тех учреждениях, на тех предприятиях, которые претендуют на эту меру поддержки». «Без спешки надо посмотреть на все эти аспекты», — рекомендовал Путин. Он добавил, что также следует обращать внимание на проблемы арендодателей и тех, кто арендует помещения.