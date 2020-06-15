Шок: Избил 7-месячного сына за плач пьяный отец в Екатеринбурге

Пьяный отец избил 7-месячного сына на глазах матери и собутыльников

Чудовищный поступок жителя Екатеринбурга стал поводом для проверки следователей. В лучшем случае его ждет лишение родительских прав. Пьяный мужчина избил своего семимесячного сына. Причина в том, что ребенок помешал отцу отдыхать с собутыльниками — малыш проснулся и заплакал. Отец поднял на него руку. Кстати, рядом была мать и друзья этой семьи, а еще прохожие, которые тоже не стали вмешиваться.

На видео с камеры наблюдения, которую изучают следователи, видно, как мужчина с детской коляской останавливается возле калитки и несколько раз наотмашь бьет семимесячного сына. После этого, видимо, пытается найти ключи от домофона. Безуспешно. Разворачивается к ребенку и изо всех сил трясет коляску. Так что ребенок, и это подтвердили очевидцы, выпал. И тут на помощь папаше приходит некий мужчина. На медленной перемотке видно: он открывает ворота. Отец толкает коляску перед собой. Следом, судя по всему, идет старшая дочь. Она перечить пьяному родителю не осмелилась.

Протрезвевший мужчина уже дал первые и не особо внятные показания. Восстановить картину того вечера помогли соседи. Сергей Сивков выпивал во дворе с приятелями. Супруга вышла на прогулку с ребенком, который «совершенно некстати» проснулся.

Соседка: «Ребенок заплакал, и он решил его таким способом успокоить. Он забрал у нее коляску. Он его взял и два раза швырнул в коляску, потом просто руками избивал. Были свидетели этого происшествия, которые просто прошли мимо».

Теперь эти самые свидетели, они же собутыльники, открещиваются. Говорят, ушли раньше, а так бы, конечно, защитили грудничка. В тот вечер, говорят, распили две бутылки водки на четверых. Угощал как раз Сивков. То, что у него проблемы с алкоголем, знает весь дом.

Пострадавшего младенца осмотрели врачи, сделали УЗИ. Медики приняли решение, что домой мальчику нельзя, требуется постоянное наблюдение. Травмы серьезные, передает НТВ.

Делом уже занялись следователи. Сотрудники СК намерены допросить Марию Сивкову — мать мальчика. Со слов соседей, ей тоже часто доставалось от мужа во время пьяных ссор, особенно если она пыталась защитить детей. В полицию, правда, женщина никогда не жаловалась. Ни одного заявления от нее участковый не нашел.