15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Поят пивом на разлив с нарушением масочного режима магазины Новосибирска

21:18 15.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Коме того, в 5 новосибирских гостиницах выявили нарушения ограничений в период противодействия коронавирусу. Общая сумма штрафов на юрлиц и граждан уже превысила 5,5 млн рублей.

Поят пивом на разлив с нарушением масочного режима магазины Новосибирска
Большинство магазинов Новосибирска и Бердска соблюдают масочный режим

В Новосибирской области продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности. Новыми нарушителями стали пять гостиниц, сотрудники которых не носили маски и перчатки, а также два пивных магазина и сетевой супермаркет в г. Новосибирске.

На прошлой неделе сотрудники минэкономразвития региона совместно с представителями регионального Роспотребнадзора и полиции проводили проверки организаций, предоставляющих гостиничные услуги по новым рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Из 13-ти предприятий, расположенных в областном центре, в пяти выявлены нарушения. Так, в гостинице «Атерра-сьют» при проверке не оказалось термометра и журнала фиксации температуры. Такие же нарушения, а также отсутствие антисептика на входе, масок и перчаток у сотрудников, выявлены в мини-отеле «АркадА». Масками и перчатками также не пользовались сотрудники отеля «Comfort Inn», гостиниц «Усадьба» и «Красные зори». Руководству всех четырех предприятий были даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. При их повторном обнаружении в отношении юридических лиц могут быть возбуждены административные производства.

Нарушения масочного режима выявлены в круглосуточном магазине «Пиво 24» в Ленинском районе, а также в магазине сети свежих разливных напитков «Медный великан» и в универсаме «Монетка» в Октябрьском районе областного центра. Возбуждены административные производства по ч.1 ст. 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Ряд проверок прошел в продовольственных и специализированных организациях города Новосибирска и Мошковского района Новосибирской области. Нарушения не установлены.

Сотрудники минтранса региона совместно с представителями полиции продолжили проверки соблюдения пассажирами масочного режима. В ходе контрольных мероприятий с 5 по 11 июня, которые проходили на 25 остановочных пунктах в более чем 400-х автобусах и маршрутных такси, нарушений у большинства пассажиров не выявлено. В ряде автобусов муниципальных маршрутов №№ 8, 12, 23 и 51 были обнаружены пассажиры без масок, в связи с чем сотрудниками полиции были выписаны протоколы по статье 20.6.1. КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два с половиной месяца составлено и направлено в суд свыше 2100 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 5,5 млн рублей.

Напомним, что жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию через единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию.

Для справки:

Дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, а также ограничение доступа людей и транспортных средств продлены до 30 июня 2020 года.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса. Также создан специальный сайт с официальной информацией по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы носите маски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
23:26 15-06-2020
Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
23:09 15-06-2020
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
БердскДокричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме 1
23:00 15-06-2020
Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме
БердскЗакатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска 1
23:00 15-06-2020
Закатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска
Зачем кричат "Горько!" и считают поцелуи на свадьбе
22:59 15-06-2020
Зачем кричат
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 155
22:55 15-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть 1
22:50 15-06-2020
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть
БердскЗа нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска 3
22:45 15-06-2020
За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 1
22:42 15-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело
22:36 15-06-2020
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело