Поят пивом на разлив с нарушением масочного режима магазины Новосибирска

Коме того, в 5 новосибирских гостиницах выявили нарушения ограничений в период противодействия коронавирусу. Общая сумма штрафов на юрлиц и граждан уже превысила 5,5 млн рублей.

Большинство магазинов Новосибирска и Бердска соблюдают масочный режим

В Новосибирской области продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности. Новыми нарушителями стали пять гостиниц, сотрудники которых не носили маски и перчатки, а также два пивных магазина и сетевой супермаркет в г. Новосибирске.

На прошлой неделе сотрудники минэкономразвития региона совместно с представителями регионального Роспотребнадзора и полиции проводили проверки организаций, предоставляющих гостиничные услуги по новым рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Из 13-ти предприятий, расположенных в областном центре, в пяти выявлены нарушения. Так, в гостинице «Атерра-сьют» при проверке не оказалось термометра и журнала фиксации температуры. Такие же нарушения, а также отсутствие антисептика на входе, масок и перчаток у сотрудников, выявлены в мини-отеле «АркадА». Масками и перчатками также не пользовались сотрудники отеля «Comfort Inn», гостиниц «Усадьба» и «Красные зори». Руководству всех четырех предприятий были даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. При их повторном обнаружении в отношении юридических лиц могут быть возбуждены административные производства.

Нарушения масочного режима выявлены в круглосуточном магазине «Пиво 24» в Ленинском районе, а также в магазине сети свежих разливных напитков «Медный великан» и в универсаме «Монетка» в Октябрьском районе областного центра. Возбуждены административные производства по ч.1 ст. 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Ряд проверок прошел в продовольственных и специализированных организациях города Новосибирска и Мошковского района Новосибирской области. Нарушения не установлены.

Сотрудники минтранса региона совместно с представителями полиции продолжили проверки соблюдения пассажирами масочного режима. В ходе контрольных мероприятий с 5 по 11 июня, которые проходили на 25 остановочных пунктах в более чем 400-х автобусах и маршрутных такси, нарушений у большинства пассажиров не выявлено. В ряде автобусов муниципальных маршрутов №№ 8, 12, 23 и 51 были обнаружены пассажиры без масок, в связи с чем сотрудниками полиции были выписаны протоколы по статье 20.6.1. КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два с половиной месяца составлено и направлено в суд свыше 2100 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 5,5 млн рублей.

Напомним, что жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию через единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию.

Для справки:

Дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, а также ограничение доступа людей и транспортных средств продлены до 30 июня 2020 года.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса. Также создан специальный сайт с официальной информацией по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.