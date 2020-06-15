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Пойти в школу 1 сентября должны ученики в Новосибирской области, заявил губернатор

21:28 15.06.2020 Фото: Nso.ru
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В правительстве предложили совершенствовать дистанционное обучение, поскольку в период пандемии многим школьникам пришлось заниматься самообразованием.

Пойти в школу 1 сентября должны ученики в Новосибирской области, заявил губернатор
Андрей Травников: Дистанционное обучение в обычном режиме должно быть более качественным

В Новосибирской области необходимо продолжать работу по совершенствованию системы дистанционного образования. Такое поручение дал Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 15 июня специалистам министерства образования региона.

Глава региона уточнил, что новый учебный год 1 сентября регион планирует начать в традиционном очном формате, готовиться к учебному году с обычными подходами к образованию. Тем не менее, в Новосибирской области будут сохранены более жёсткие подходы к ведению карантина в образовательных организациях в случае увеличения в них количества заболевших. В том числе, традиционными ОРВИ и гриппом.

«Для того, чтобы те классы, те школы, которые вынуждены будут уходить в предстоящий эпидсезон на карантин не отставали от программы, будем использовать опыт дистанционного образования, который мы накопили в течение этого учебного года», — подчеркнул Губернатор.

Об организации дистанционного обучения в образовательных организациях Новосибирской области в условиях действия ограничительных мер доложил министр образования региона Сергей Федорчук. Он напомнил, что подготовка к массовому переходу на дистанционное обучение в Новосибирской области началась на следующий день после введения 18 марта 2020 года в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Уже с 6 апреля на дистанционное обучение перешли 323 тысячи школьников.

Несмотря на это, к массовому переходу на тотальное дистанционное обучение система образования Новосибирской области не готовилась. Резкий массовый переход на «дистант» выявил ряд системных проблем. В частности, организовать качественное дистанционное обучение школьников не получалось из-за проблем технического характера: образовательные интернет-платформы не выдержали нагрузки из-за роста числа пользователей; не все педагоги оказались готовы к удаленной передаче знаний. Порой даже в рамках одной школы не существовало единой согласованной модели организации дистанционного обучения: учителя использовали множество разрозненных цифровых инструментов. Это повлекло увеличение нагрузки как на самих учителей, которым быстро приходилось осваивать новые форматы работы, так и на учеников, которые, по сути, занимались самообразованием.

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