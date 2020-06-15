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Осужденного за шпионаж на 16 лет Уилана освободить требует от России Госдеп

21:38 15.06.2020 Фото: Википедии
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У Майка Помпео «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем в РФ. Уилона могут обменять на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, содержащихся в американских тюрьмах.

Осужденного за шпионаж на 16 лет Уилана освободить требует от России Госдеп
Госдеп потребовал от России освободить осужденного на 16 лет Уилана

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепа.

«Возмущен сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты», — заявил Помпео.

По его мнению, российские власти во время содержания Уилана в следственном изоляторе подвергали его жизнь риску и недобросовестно держали его изолированным от семьи и друзей.

Как отметил дипломат, американские власти обеспокоены тем, что Уилана «лишили гарантий на справедливый суд». По его словам, у Вашингтона «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем в России, США требуют «его немедленного освобождения».

Сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве в декабре 2018 года при «проведении шпионской акции». Ему предъявили обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Их суть правоохранительные органы не раскрывали. Брат Уилана сообщал, что тот приехал в Россию на свадьбу знакомых.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», в ФСБ заинтересовались Уиланом еще в 2007 году во время его визита в Москву, поскольку он «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ. После этого спецслужбы начали прослушивать телефоны американца и «фиксировать» его встречи, говорилось в материале.

После задержания Уилана арестовали. Он находился в СИЗО «Лефортово», его арест неоднократно продлевался. Защита арестованного сообщала о жалобах американца на содержание под стражей. В российском МИДе Уилана называли симулянтом. Министр иностранных дел Сергей Лавров также говорил, что Уилан ведет себя агрессивно по отношению к сотрудникам ФСИН и «пытается создать себе образ мученика».

Сам Уилан отрицал вину в инкриминируемом ему преступлении. В конце февраля его защита попросила ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств. Кроме того, «в основе обвинения лежат провокационные действия оперативных сотрудников», говорил адвокат американца Владимир Жеребенков.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам заключения. Адвокат Уилана допустил, что его могут обменять на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, содержащихся в американских тюрьмах, передает РБК.

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От редакции

Обменяют на россиян?

Аноним, 15 июня 2020 21:45
Ради обмена этот весь цирк и затеяли!
Никита, 15 июня 2020 22:48
Кто бы еще подсказал кто из троих задержан за дело. После чего уже понятно будет кого на кого можно обменять. Что то мне подсказывает, что обмен не равнозначный. Это как офицера обменять на рядового в условиях войны.

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