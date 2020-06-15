Кого поддержать деньгами после 1 июля предложил Путин?

Президент потребовал, чтобы «в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения принимались своевременно, на опережение»,

сПрезидент России Владимир Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики, в частности касающиеся работающих россиян старше 65 лет.

«Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить, в ближайшее время принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно в развитие уже реализованных программ», — указал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальных сфер сегодня, 15 июня.

Для примера он привел ситуацию, сложившуюся у работающих пенсионеров. «Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают, это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются», — констатировал Путин.

Он считает, что «надо подумать над этим». «Прошу правительство представить предложения», — поручил Путин.

«Прошу коллег из правительства оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения принимались своевременно, на опережение, так, как в большинстве случаев до сих пор удавалось сделать», — потребовал глава государства.

Он также обратился к правительству РФ и региональным властям: «Реализация мер поддержки должна оставаться под вашим постоянным контролем».

Путин поручил правительству «обстоятельно проработать» предложения и идеи, прозвучавшие на нынешнем совещании. «Если действительно сбой какой-то [в выполнении ранее принятых мер поддержки] происходит, надо донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики», — отметил президент. Он уверен: «Они [новые меры поддержки] будут необходимы, потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни».

Президент также призвал не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны. Как отметил он на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, несмотря на то, что в настоящее время основной акцент власти РФ делают на реализации мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, «нельзя снижать внимание к текущей работе, тем более, к решению стратегических задач, к реализации планов и национальных проектов».

«Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития. Эти вопросы долгосрочной повестки мы отдельно обсудим. С учетом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года», — сказал Путин.

В целом, по его словам, работа по восстановлению экономики «идет достаточно ритмично».